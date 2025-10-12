România este din nou "grânarul Europei". Este principalul exportator de grâu din blocul comunitar

România este cel mai mare exportator de grâu din UE FOTO Pixabay

România a urcat pe primul loc în Uniunea Europeană la exporturile de grâu, livrând peste 2 milioane de tone în doar trei luni, în debutul noului an agricol. Performanța vine pe fondul unei scăderi generale a exporturilor europene și al raportărilor incomplete din partea Franței, de regulă principalul jucător din piață.

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone între 1 iulie și 21 septembrie, în debutul anului agricol 2025/2026, ceea ce reprezintă o scădere de 33% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate marți de Comisia Europeană, citate de Reuters, notează Agerpres.

România s-a detașat ca principal exportator din blocul comunitar, cu 2,07 milioane de tone livrate. Următoarele locuri sunt ocupate de Lituania (620.000 de tone), Germania (410.000 de tone), Polonia (330.000 de tone) și Letonia (310.000 de tone).

Comisia Europeană precizează că scăderea generală a exporturilor este influențată și de datele incomplete privind Franța, care de obicei ocupă prima poziție la exporturile de grâu. Situația este similară și în cazul Bulgariei și Irlandei, unde cifrele nu sunt încă raportate integral.

Pe de altă parte, Ucraina a anunțat că în perioada 1 iulie – 22 septembrie a acestui an agricol a exportat 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane de tone au fost grâu.

