Evenimente Ziare.com 2024. Conferințele de business care te ghidează pe drumul succesului

Ziare.com dă startul evenimentelor de business pe anul 2024, aducând nu mai puțin de 14 conferințe dedicate mediului de afaceri. Într-o perioadă în care ideile circulă cu viteza luminii, comunicarea și networkingul devin cruciale, informația reprezentând putere.

După două evenimente de succes organizate în 2023, dedicate companiilor listate la bursă și investitorilor, Ziare.com diversifică domeniile anul acesta pentru a pune în contact oamenii potriviți, la momentul potrivit.

Calendarul evenimentelor organizate de Ziare.com în 2024

22 februarie - Antreprenoriatul Profesie Vs. Vocație - Cum transformi o idee sau o pasiune în baniMartie - Femei de afaceriMartie - Quarterly Report Ediția 3Aprilie - Inteligența artificialăMai - Banking & Financial ServicesIunie - ImobiliareIunie - Quarterly Report Ediția 4Iulie - InovațieSeptembrie - SănătateOctombrie - InvestițiiOctombrie - Quarterly Report Ediția 5Noiembrie - Tax & LegalDecembrie - DigitalizareDecembrie - Quarterly Report Ediția 6

Antreprenoriatul Profesie Vs. Vocație - Cum transformi o idee sau o pasiune în bani

Primul eveniment marca Ziare.com din anul 2024 va avea loc pe 22 februarie, între orele 10:00-16:00, la Nord Events Center.

O întrebare ce apare adesea pe buzele românilor: Ce e mai bine, să lucrezi ca angajat al unei companii, sau să începi propria afacere? Cu atât mai mult într-o perioadă de incertitudine economică, socială, sau chiar politică. Astfel, dacă ești antreprenor în căutarea unor răspunsuri, dacă activezi în cadrul unui start-up, dacă ești student sau tânăr absolvent, sau dacă îți dorești să faci o schimbare radicală în carieră, poți afla răspunsurile de care ai nevoie în cadrul evenimentului in 22 februarie.

De ce să participi la evenimentele Ziare.com

Ai oportunitatea de a întâlni lideri și de a găsi mentoriConsolidezi conexiuni profesionalePrezinți idei și primești feedback de la experțiAfli care sunt tendințele și previziunile din industrieBeneficiezi de perspective diferite și idei inovativeDescoperi perspective noiTe poți conecta cu clienți noi sau investitoriFaci cunoștință cu experți și influenceriDescoperi noi abordări și obții idei de businessVorbești despre propria afacereInteracționezi cu oameni de calitate

Pentru orice informație referitoare la parteneriate, ne puteți contacta la adresa: events@ziare.com.

