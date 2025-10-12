România primește nota 3 din 10 la digitalizare de la Estonia. Care sunt cele mai grave probleme care țin pe loc eficiența instituțiilor din țară STUDIU

Un raport recent a oferit României nota 3,1 din 10 la guvernanță digitală FOTO Pixabay

Un raport recent realizat de specialiști din Estonia la inițiativa Edge Institute a oferit României nota 3,1/10 la guvernanță digitală, documentul concluzionând că țara noastră nu deține o strategie națională coerentă, un centru de decizie și servicii disparate.

Think tank-ul Edge Institute a realizat raportul ca o radiografie în premieră a guvernanței digitale din România realizată de Digital Nation, un grup de experți și lideri ai demersurilor de transformare digitală din Estonia, scriestart-up.ro. Potrivit sursei citate, în septembrie 2025, delegația din Estonia a fost prezentă în București pentru o vizită extinsă de studiu axată pe ecosistemul digitalizării din România. În cadrul acestui exercițiu demarat și facilitat de Edge Institute, aceștia au efectuat o serie de interviuri și sesiuni consultative cu reprezentanți din 19 entități din peisajul instituțional, mediul privat, societatea civilă și sfera academică, lideri ai ecosistemului transformării digitale din România.

Unde stă cel mai prost România la capitolul digitalizare

Conform matricei de evaluare Digital Nation, infrastructura există, dar serviciile sunt fragmentate și nu sunt creionate în jurul nevoilor cetățeanului, principala problemă fiind că țara noastră nu are o strategie națională coerentă în domeniul transformării digitale, nici un centru clar de decizie care să impună standarde, responsabilități și coordonare și, deși există un fundament legislativ solid și proiecte relevante, lipsa unei viziuni unitare menține blocajul și fragmentarea transformării digitale.

„Transformarea digitală a României stagnează: pe hârtie, în legislație și prin proiecte izolate s-au făcut multe, dar cetățenii se lovesc în continuare de servicii fragmentate, separate și de slabă calitate. Adevărul este că transformarea digitală înseamnă 20% tehnologie și 80% transformare — nu doar digitalizarea a ceea ce există, ci regândirea modului în care întregul sector public funcționează și concepe serviciile. Sunt necesare un leadership politic clar, o coordonare profesională puternică și o execuție dinamică — toate orientate spre a face interacțiunea cetățenilor cu statul mai simplă și mai fluidă”, a declarat Taavi Linnamäe, cofondator Digital Nation și fost consilier strategic al președintelui Estoniei, conform sursei citate.

Printre cele mai importante recomandări făcute de estonieni se numără numirea unui vicepremier pentru transformare digitală, alături de un GCIO (Government Chief Information Officer) apolitic, un Consiliu Digital decizional, o agenție de implementare (ADR reformată sau nouă entitate). Totodată, cetățenii trebuie convinși de beneficiile reale ale digitalizării, iar guvernul trebuie să ofere exemple rapide și vizibile de servicii mai bune. Raportul spune că România nu are nevoie de noi documente strategice, ci de aplicarea celor existente, cu accent pe responsabilitate, transparență și viteză în implementare.

Din delegație au făcut parte Taavi Linnamäe, director de proiect și fost consilier strategic al președintelui Estoniei, și ⁠Karin Rits, fostă coordonatoare a Departamentului pentru Societatea Informațională din cadrul biroului Chief Information Officer al Guvernului Estoniei. Expert coordonator pentru acest proiect a fost Siim Sikkut, fost CIO în Guvernul Estoniei.

