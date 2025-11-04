Economia Europei se răstoarnă: Sudul depășește Nordul

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:25
Economia Europei se transformă/ FOTO:X@ecfin

Țările din sudul Europei, cândva considerate veriga slabă a Uniunii Europene, înregistrează acum o creștere economică mai robustă decât statele nordice – o inversare rară de roluri, notează publicația Semafor.

În timp ce economiile Spaniei și Greciei au crescut anul acesta cu 3,5% și, respectiv, 2,3%, Franța a înregistrat doar 0,7%, iar Germania – 0,2%. În plus, deficitele bugetare tind să crească în nord, deși de la niveluri relativ scăzute, în timp ce în sud se reduc constant.

Succesul sudului este alimentat în principal de boom-ul turistic, dar și de investițiile străine atrase prin politici economice prudente și reforme inspirate din anii austerității. În Grecia și Cipru, sectorul construcțiilor se află în plină expansiune, în timp ce economiile sudice beneficiază de o mai bună disciplină fiscală.

În schimb, nordul Europei se confruntă cu blocaje politice atunci când vine vorba de reducerea cheltuielilor. În Marea Britanie, guvernul a renunțat recent la planurile de diminuare a costurilor pentru prestațiile de invaliditate, în contextul creșterii accentuate a acestor plăți. În Franța, tensiunile legate de măsurile de austeritate au dus, într-un singur an, la trei schimbări de guvern.

În același timp, Polonia – în ciuda amenințărilor constante din partea Rusiei și a instabilității regionale – se impune ca una dintre cele mai dinamice economii ale Uniunii Europene. Țara, membră a UE din 2004, a devenit o piesă strategică pentru stabilitatea și creșterea economică a blocului comunitar, depășind pentru prima dată multe dintre economiile vest-europene.

#Europa, #economie, #tarile nordice, #tari sudice , #Stiri Macroeconomie

