Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:22
112 citiri
Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul
Demonul de pe bancnota de 50 de euro FOTO Reddit

Înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria se confruntă cu un val de zvonuri pe rețelele sociale, conform cărora bancnota de 50 de euro ar înfățișa un demon dacă este pliată într-un anumit fel.

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale Europene a dat asigurări că imaginile unui presupus diavol sau demon, care pot apărea atunci când bancnota de 50 de euro este pliată, nu fac parte în niciun fel din designul sau conceptul monedei.

Designul seriei actuale se bazează pe tema "epoci și stiluri", de aceea bancnotele de 50 de euro din ambele serii înfățișează feronete și uși, simbolizând spiritul european de deschidere și cooperare. Podurile de pe verso simbolizează comunicarea dintre popoarele Europei, precum și dintre Europa și restul lumii, accentuată și mai mult de reprezentarea geografică a Europei.

"Alte imagini care pot apărea atunci când bancnotele sunt pliate într-un anumit fel sunt neintenționate și nu au nicio legătură cu designul lor", a spus acesta, conform Antena 3 CNN.

Pe rețelele de socializare circulă sugestii și teorii ale conspirației conform cărora chiar și plasarea a două bancnote de 100 de euro una lângă alta creează o imagine satanică.

Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro. Moneda unică a fost introdusă în 1999 ca monedă de cont și a început să circule sub formă de bancnote și monede la 1 ianuarie 2002. Euro este moneda oficială a Austriei, Belgiei, Croației, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei. Croația a fost ultima țară care a aderat la zona euro, introducând moneda comună la data de 1 ianuarie 2023.

...citeste mai departe despre "Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul" pe Ziare.com

Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Românii care au călătorit în Bulgaria vara aceasta beneficiind de libera mișcare Schengen au putut observa că vecinii noștri exprimenetază deja o altă realitate, mai precis faptul că...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#euro, #demoni, #Bulgaria, #teorie conspiratie , #Stiri Finantare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm