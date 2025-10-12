Mugur Isărescu, despre riscurile introducerii unui euro digital: ”Ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile”

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 13:56
Mugur Isărescu, despre riscurile introducerii unui euro digital: ”Ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile”
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu FOTO Hepta

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit marţi, 23 septembrie, despre procesul de introducere a unui euro digital şi spune că acesta nu ar înlocui numerarul în euro. Vorbind de încercările Suediei şi ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente care s-au dovedit ambele practice: pensionarii, care nu preferă digitalul, şi ”dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină ruşii, ne blochează plăţile în trei zile”.

”Suntem (…) la o perioadă în plină reaşezare strategică, recalibrare, redefinire globală, europeană, naţională. Schimbare şi transformare, acestea sunt sintagmele cel mai des invocate, atât la nivelul decidenţilor politici, al instituţiilor financiare, cercetătorilor, cât şi al actorilor economici. (…) Schimbare după schimbare, aceasta reprezintă o nouă normalitate”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în Conferinţa organizată de Banca Naţională a României şi Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES) cu tema ”Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei româneşti într-o lume în schimbare”.

Isărescu a apreciat că ”momentul ales pentru această suită nouă de dezbatere nu putea fi mai potrivit”: ”Contextul internaţional invită la căutarea fundamentelor pentru un nou design economic-industrial, cât şi pentru o nouă anvelopă financiară flexibilă şi plină de rezilienţă”.

Guvernatorul BNR a precizat că un exemplu ar fi euro digital.

”Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuieşte numerarul în euro şi – aşa cum spunea madame Lagarde (preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, n.r.), nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părţi din populaţie. Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima ţară ”no-cash society”, când şi-au celebrat 350 de ani de la înfiinţarea Băncii Centrale a Suediei şi, pe urmă, au constatat că nu vor putea din două considerente şi ambele s-au dovedit practice”, a mai declarat Isărescu.

Potrivit acestuia, motivele pentru care nu se poate trece la no-cash society sunt reticenţa unei părţi a populaţiei, dar şi provocările cibernetice.

”Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obişnuit şi, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiştii şi sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Şi a doua mi s-a părut şi mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ”ne termină ruşii”, ne blochează plăţile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate - observaţi şi cu dronele - nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc”, a mai declarat Isărescu.

