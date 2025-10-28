Erste Bank fruntasa in topul recomandarilor pentru Austria si Europa Centrala

Pentru al doilea an la rand, Erste Bank ocupa primul loc in topul recomandarilor pentru Austria si Europa Centrala, potrivit unui comunicat din partea bancii.

Echipa de cercetare a Grupului Erste Bank s-a clasat pe primul loc, atat in Austria, cat si in Europa Centrala, conform Anuarului de Cercetare pentru Austria si Europa Centrala - 2006 (Austria and Central Europe Research Yearbook 2006), publicat recent de firma independenta specializata in analiza de cercetare "AQ Research", cu sediul in Londra.

Erste Bank Group se, mentine astfel in continuare in topul clasamentului: echipa de 24 de membri pentru analiza cotei de piata s-a situat pe primul loc pentru recomandarile referitoare la cota de piata din Austria, Ungaria si Croatia, pe locul al doilea in Republica Ceha si pe locul al treilea in Polonia. In evaluarea generala, care se bazeaza pe cele mai ridicate cote ale tuturor institutiilor implicate, Erste Bank s-a clasat pe o pozitie semnificativa de lider pentru anul calendaristic 2006.

Sondajul AQ Research, efectuat in Austria si patru piete din Europa Centrala, a fost derulat pentru a doua oara anul acesta. Studiul a examinat recomandarile de investitii (Buy/Hold/Sell - Cumpara/Pastreaza/Vinde) formulate de peste 40 de companii de analiza, aplicate unui numar de 159 de business-uri trecute in revista. Acest studiu demonstreaza semnificatia tot mai puternica pe care o are Europa Centrala ca regiune de investitii si dezvoltare.

"Suntem incantati de faptul ca ne-am mentinut pe primul loc", a declarat Fritz Mostbock, Head of Group Research. "Este o realizare remarcabila, care demonstreaza ca modul nostru de abordare in cercetarile derulate pentru acest sector, in intreaga regiune, s-a bucurat de succes. Acest lucru se datoreaza echipelor noastre de experti de la Budapesta, Praga, Varsovia, Viena si Zagreb, datorita carora putem oferi clientilor nostri analize de inalta tinuta, constituind astfel cea mai importanta companie de cercetare din Europa Centrala."



Bloombiz

