Bani europeni pentru IMM-urile romanesti prin Erste Bank

Cele 17,2 miliarde de Euro reprezinta fonduri structurale nerambursabile acordate Romaniei pentru perioada 2007-2013.Birourile UE reprezinta un tip de serviciu unic introdus in premiera de Erste Bank la finele anului 2003 in Republica Ceha, Ungaria si Slovacia A- noi state membre ale Uniunii Europene la acea data, se arata intr-un comunicat de presa remis bloombiz.ro.

Aceste Birouri au fost create pentru a furniza informatii referitoare la consecintele aderarii, consultanta in vederea aplicarii pentru granturi, imprumuturi si finantare pentru proiecte de investitii. Portofoliul acestora include un pachet complet de servicii, printre care: seminarii ce se adreseaza IMM-urilor, serviciu de Call-Center, baze de date on line, newsletter lunar sau intalniri periodice cu organisme ce activeaza in domeniu (ministere, Centre de Informare pe tema Integrarii si alte institutii de profil).

Presedintele Biroului UE din cadrul subsidiarei ungare a Erste Bank si unul dintre vorbitorii din cadrul evenimentului, Zoltan Trombitas, a declarat ca aceste Birouri reprezinta o mare oportunitate pentru IMM-urile romanesti: A"In urma aderarii Ungariei la Uniunea Europeana, noul sistem de finantare valabil incepand cu 2004 (conform normei 1260/1999) era foarte putin cunoscut, iar procedurile de aplicare neclare pentru majoritatea IMM-urilor. Biroul a reusit sa simplifice aceste proceduri si sa determine cresterea gradului de accesibilitate la aceste fonduri. Pentru Romania este preconizata aceeasi situatie, ba mai mult, aceasta va avea mult de castigat din experienta Birourilor deja infiintate in alte noi state membre ale Uniunii in care Erste Bank este prezenta.A"

