Banca Erste si Grupul de Asigurari Vienna au renuntat la banca BAWAG

Banca austriaca Erste si Grupul de Asigurari Vienna au exclus, marti, posibilitatea de a depune oferte in cadrul licitatiei pentru banca austriaca BAWAG P.S.K., considerand ca aceasta operatiune este favorabila mai ales competitorilor straini, informeaza Reuters. "Dupa ce au examinat in amanunt documentele pentru vanzare disponibile, ambele institutii au ajuns la decizia comuna de a nu participa la licitatie", se preciza in declaratia comuna publicata de catre Erste Bank si de Grupul de Asigurari Vienna. Federatia austriaca pentru comert OeGB a scos la vanzare banca BAWAG, in urma unei serii de scandaluri privind pierderi ascunse si falsuri in contabilitate. Aceasta a invitat la depunerea unor oferte provizorii pana in data de 8 septembrie si le va oferi celor mai importanti competitori accesul la registrele de contabilitate ale BAWAG, in luna octombrie.

Reprezentantii Erste si ai Grupului de Asigurari Vienna anuntasera anterior ca vor face o oferta comuna pentru achizitionarea BAWAG. Toate celelalte banci austriace importante, Bank Austria Creditanstalt, grupurile de cooperare Raiffeisen Zentralbank si OeVAG au anuntat ca ar putea depune oferte in acest sens.

Cu toate acestea, prevederile de vanzare date publicitatii in cursul acestei luni favorizeaza competitorii straini, au mai anuntat Erste si Grupul de Asigurari Vienna.

"Am luat decizia de a ne retrage din competitie deoarece termenii de vanzare pun in dezavantaj bancile si companiile de asigurari austriace, in raport cu ofertantii straini", se mai preciza in declaratie.

Ads

Banca ungara OTP este singurul competitor strain care si-a anuntat public interesul pentru banca austriaca BAWAG, pana in acest moment. Surse apropiate acestui proces si citate de Reuters au declarat ca grupul german de asigurari Allianz si banca detinuta de statul german BayernLB vor depune, de asemenea, oferte. O serie de investitori financiari, printre care si J.C. Flowers si Cerberus, se numara printre ofertanti, mai relateaza Reuters.

BAWAG este a patra banca a Austriei si activitatea acesteia se concentreaza pe operatiunile ce-i privesc pe clientii din sectorul retail cu venituri mici si medii. Banca are o valoare estimata la aproximativ 1,7 miliarde de euro. Analistii au estimat ca pretul de vanzare al BAWAG ar putea fi de 1,5 ori mai mare decat valoarea prevazuta, respectiv de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Agentia NewsIn

Ads