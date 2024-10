„Vremea cărbunelui nu a trecut”. Cum arată cea mai nouă investiție a României în energie și cum se integrează în planul de tranziție verde FOTO/VIDEO

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a fost prezent joi, 31 octombrie, la inaugurarea Grupului 5 Rovinari, o investiție de 620 de milioane de lei în producerea de cărbune. Oficialul a declarat că vede cărbunele ca fiind în continuare important, iar epoca „aurului negru” va trece doar atunci când există un înlocuitor.

Grupul V de la Rovinari are o capacitate de 230 de megawați, conform ministrului, și este inaugurat la 10 ani de la începerea investiției. Burduja a subliniat că energia pe bază de cărbune s-a dovedit importantă în momentele în care sistemul energetic național era întins la capacitate maximă.

„Vremea producerii energiei pe bază de cărbune nu a trecut și nu va trece fără să punem altceva în loc. În momentele grele ale sistemului energetic, cărbunele și munca oamenilor din termocentrale și din cariere, în condiții extrem de dificile, au făcut diferența. Tranziția energetică este o necesitate, iar România susține acest proces, dar trebuie să fim pragmatici și să ținem cont de interesul național și, cred eu, și de cel european. Ne luptăm pentru a menține în exploatare aceste capacități de producție cât mai mult timp, construind inteligent alternativa”, a scris Burduja pe Facebook.

Burduja a vorbit și despre restructurarea Complexului Energetic Oltenia, unul dintre factorii pe care ministrul ar vrea să îi citeze în încercarea de a convinge Comisia Europeană să accepte prelungirea funcționării termocentralelor pe cărbune.

„Până una alta, am agreat astăzi împreună cu reprezentanții CEO și ai sindicatelor să demarăm actualizarea planului de restructurare, pentru a susține cu toate argumentele prelungirea funcționării termocentralelor pe cărbune la CEO. Așteptăm în cursul anului viitor de la Transelectrica și studiul de adecvanță a sistemului. Am încredere că vom reuși să convingem Comisia Europeană că securitatea energetică a României și a regiunii este prioritate zero. Mai ales că, după sute de milioane de euro investite la CEO, efectele negative asupra mediului au fost diminuate cu peste 95%”, a mai transmis șeful de la Energie.

Burduja a mai spus că modernizarea infrastructurii poate să îi asigure României „o poziție de lider regional pe zona de energie și, poate cel mai important, independență energetică pentru români”.

„Am vizitat astăzi și Cariera de la Roșia, exploatată de Complexul Energetic Oltenia, cea mai mare din Sud-Estul Europei. În doar patru ani s-a trecut de la exploatarea cu două excavatoare la 8, iar capacitatea de extracție a ajuns la 3 milioane de tone de cărbune pe an. Am asigurat pe parcursul mandatului meu front de lucru în toate carierele, prin 10 hotărâri de guvern adoptate”, a subliniat ministrul.

