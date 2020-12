Eficienta energetica: ce este si ce avantaje aduce?

Diverse actiuni de eficienta energetica contribuie la utilizarea rationala a energiei, cum ar fi eficienta echipamentelor si a proceselor de reducere a consumului, a programelor educationale care vizeaza incurajarea utilizarii sigure si eficiente a energiei electrice si a proceselor de reutilizare si reciclare.Printre beneficiile eficientei energetice se numara si cele economice. Intr-adevar, eficienta energetica se traduce prin economii la factura de energie si prin valorificarea la maximum a resurselor de energie pe care le avem la dispozitie.Pe de alta parte, eficienta energetica aduce si beneficii pentru intreg mediul inconjurator. Prin nevoia de a genera mai putine resurse energetice ca urmare a utilizarii lor mai eficiente, contribuim, de asemenea, la reducerea exploatarii suferite de natura.Prin urmare, pe scurt, putem spune ca eficienta energetica este sinonima cu o utilizare responsabila si inteligenta a resurselor, bazata pe posibilitatile pe care ni le ofera tehnologia.Serviciile de audit energetic sunt un punct cheie in imbunatatirea eficientei energetice si reprezinta primul pas catre strategia globala de gestionare a energiei pentru companii.Auditul energetic este obligatoriu pentru companiile din Romania care sunt inregistrate ca operatori economici, cu exceptia IMM-urilor. Conform legii 121/2014, aceste companii trebuie sa efectueze auditul energetic o data la 4 ani.Chiar daca este un demers obligatoriu din punct de vedere legal, un audit energetic va oferi o intelegere clara a consumului de energie din cladirile si instalatiile unei companii. Analiza efectuata prin intermediul acestui audit poate oferi indrumari practice substantiale pentru:*imbunatatirea continua a eficientei productiei;*identificarea oportunitatilor de economisire si crestere a eficientei energetice.Incepand cu dezvoltarea unui inventar detaliat al consumului de energie, auditorul energetic va efectua diverse cercetari pentru identificarea modului de functionare a echipamentelor, precum si a cauzelor consumului in exces de energie.Interesul pentru problema consumului de energie a crescut in toate sectoarele industriei, avand in vedere atat impactul sau imediat asupra costurilor de productie, cat si influenta considerabila asupra durabilitatii mediului.Asadar, o imbunatatire a eficientei energetice in cadrul unei companii are potentialul de a aduce beneficii semnificative pentru afacere.Avand in vedere acest lucru, Elsaco Esco a dezvoltat servicii de audit energetic pentru a ajuta companiile din Romania sa gaseasca cele mai bune solutii si oportunitati de eficientizare a consumului de energie.