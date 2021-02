Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti micsorezi facturile la utilitati.In conditiile in care foarte multi muncim inca de acasa, este bine sa stiti ca exista un tarif diferentiat la curentul electric in functie de ora la care-l folosim. Asa ca mai uitati-va o data pe contractele pe care le-ati semnat sau prelungit pentru a vedea care sunt tarifele, intrucat acestea va pot creste facturile si cu 25-30%.Este recomandat sa nu tineti televizor aprins degeaba daca munciti la calculator, masina de spalat e de preferat sa functioneze dimineata si nu la orele de pranz, datul cu aspiratorul asemenea.In principiu, activitatile consumatoare de energie electrica ar trebui facute dimineata sau seara si veti vedea ca va incepe sa se simta la factura in cateva luni, mai ales ca 2020 ne-a facut pe toti sa fim mai atenti la buget, iar 2021 nu pare prea diferit. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Cum sa nu iti umfli singur facturile la utilitati " pe Ziare.com