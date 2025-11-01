ANRE autorizeaza opt proiecte fotovoltaice si doua parcuri eoliene

Comitetul de reglementare din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat in sedinta din 14 august 2013, autorizatii de infiintare pentru opt proiecte de producere a energiei din surse fotovoltaice si pentru doua parcuri eoliene, potrivit unui document postat pe site-ul institutiei.

In luna iulie 2013, ANRE a acordat 39 de autorizatii de infiintare pentru proiecte fotovoltaice, doua pentru eoliene, doua pentru producerea energiei pe baza de biomasa si o autorizatie pentru producerea de energie hidro.

Aceasta desi, de la 1 iulie, proiectele fotovoltaice primesc doar 4 certificate verzi pe MWh, fata de 6 certificate, restul fiind amanate pana in 2017. Proiectele eoliene primesc doar un certificat din doua, iar microhidrocentralele, doua certificate din trei, potrivit Ordonantei de Urgenta 57/2013.

Capacitatea instalata in centrale fotovoltaice a inregistrat un salt spectaculos in prima jumatate a anului 2013, fiind de 7,6 ori mai mare comparativ cu sfarsitul anului trecut, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, daca la 31 decembrie 2012 existau in Romania parcuri fotovoltaice cu o capacitate cumulata de 49,3 MW, la 30 iunie 2013 erau in functiune proiecte de 378,5 MW.

Parcurile eoliene au evoluat de la 1.822 de MW la finele anului 2012, la 2.163 de MW la finele primului semestru. In schimb, situatia nu s-a schimbat prea mult in ceea ce priveste proiectele pe biomasa, a caror capacitate a crescut de la 39,7 MW la finele anului trecut, la 43,2 MW. De asemenea, capacitatea instalata in microhidrocentrale a ajuns de la 425 de MW la 472 de MW.

Ads

Producatorii de energie solara trebuie sa dovedeasca ca terenurile parcurilor fotovoltaice nu fac parte din circuitul agricol

Producatorii de energie fotovoltaica isi vor pierde acreditarea si nu vor mai primi certificate verzi daca, pana la 15 ianuarie 2014, nu fac dovada ca terenurile pe care sunt amplasate panourile fotovoltaice nu fac parte din circuitul agricol, se arata intr-un ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), publicat luni in Monitorul Oficial.

Ordinul stabileste faptul ca documentatia de acreditare trebuie sa includa "dovada ca terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se afla in circuitul agricol la 31 decembrie 2013".

In plus, nici operatorii care sunt acreditati deja si produc energie in prezent nu vor mai primi certificate verzi daca terenul pe care sunt amplasate mai este in circuitul agricol la 31 decembrie.

"Operatorii economici acreditati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pana la 31 decembrie 2013 au obligatia de a transmite la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, pana la data de 15 ianuarie 2014, documentul justificativ care atesta ca terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se afla in circuitul agricol la 31 decembrie 2013", se arata in document.

In cazul in care aceasta obligatie nu este dusa la indeplinire de catre operatorii economici acreditati, "Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei dispune incetarea aplicabilitatii deciziilor privind aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ale acestora incepand cu 1 ianuarie 2014", precizeaza ordinul presedintelui ANRE.

Ads