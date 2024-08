Administratia de la Washington, posibil afectata de un conflict de interese din industria petroliera

Susan Rice, favorita pentru ocuparea functiei de Secretar de Stat SUA dupa plecarea lui Hillary Clinton, detine investitii importante in peste o duzina de companii petroliere canadiene si banci, fapt ce ar putea cauza un conflict de interese, in cazul in care va prelua acest post.

Aceste companii ar avea de castigat de pe urma extinderii industriei nord-americane de exploatare a nisipurilor bituminoase si realizarii conductei de transport a titeiului provenit din acestea - proiectul Keystone XL, in valoare de 7 miliarde de dolari.

Una din primele sarcini ale lui Rice in viitoarea functie ar putea fi aprobarea acestui mega-proiect controversat, transmite Inside Climate News.

In prezent, actualul Ambasador SUA la Natiunile Unite detine actiuni cu o valoare intre 300.000 si 600.000 de dolari la TransCanada, compania care doreste sa obtina un permis din partea statului federal pentru a transporta titeiul provenit din nisipurile bituminoase pana la rafinariile din Texas, pe o distanta de peste 2700 de kilometri, traversand astfel mai multe ecosisteme fragile din America de Nord.

In plus, aproximativ o treime din averea lui Rice provine din afacerile cu petrol si alte industrii conexe acestora. Rice si sotul sau detin actiuni in valoare de cel putin 1,25 milioane de dolari in patru din cele opt cele mai importante companii producatoare de petrol din Canada, potrivit Forbes. Printre acestea se afla si Enbridge, care a cauzat in 2010 cea mai importanta scurgere de petrol de pe uscatul SUA.

Ads