Romgaz dă digitalizarea producției pe mâna unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii și produse petroliere din lume

Romgaz anunţă încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor. FOTO Facebook.com/Romgaz

Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, anunţă încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor.

”Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, anunţă încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor. Această iniţiativă marchează o premieră pentru Romgaz şi reflectă angajamentul companiei de a accelera procesul de transformare digitală şi automatizare a producţiei, în conformitate cu obiectivele sale strategice”, anunţă compania.

Soluţia tehnologică furnizată de Weatherford va permite colectarea şi transmiterea de date critice de la mii de sonde, contribuind la optimizarea producţiei, creşterea eficienţei operaţionale şi îmbunătăţirea procesului decizional prin utilizarea tehnologiilor bazate pe cloud şi inteligenţă artificială.

”Colaborarea cu Weatherford marchează o etapă semnificativă în cadrul transformării digitale a Romgaz. Este pentru prima dată când implementăm tehnologii de monitorizare în timp real care ne vor furniza date concrete, esenţiale pentru eficientizarea operaţiunilor. Acest proiect se aliniază cu strategia noastră de inovare şi pregătire pentru viitor”, a declarat Răzvan Popescu, director general Romgaz.

Ads

Contractul prevede implementarea unei campanii de monitorizare digitală în locaţiile existente, valorificând infrastructura automatizată furnizată de Weatherford. Sistemele vor oferi vizibilitate continuă asupra condiţiilor din sondă, facilitând intervenţii rapide şi creşterea fiabilităţii operaţiunilor.

”Suntem mândri să sprijinim Romgaz în prima sa utilizare a serviciilor de monitorizare în timp real. Cu tehnologia şi competenţa noastră şi investiţiile recente din România, Weatherford este bine poziţionată pentru a susţine compania Romgaz să îşi optimizeze producţia şi să dezvolte soluţii care facilitează operaţiuni mai inteligente şi mai fiabile”, spune Girish K. Saligram, preşedinte şi director general al Weatherford.

Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB).

În 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată de ExxonMobil Exploration and Production România Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

...citeste mai departe despre "Romgaz dă digitalizarea producției pe mâna unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii și produse petroliere din lume" pe Ziare.com

Ads