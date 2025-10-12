România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:05
277 citiri
România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate. FOTO Canva Pro

Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate, cu o lună înainte de începutul oficial al sezonului rece gazier, la finele lunii octombrie. Datele centralizate de la operatorii sistemelor de stocare din țările Europei arată că România și Polonia sunt singurele țări care au reușit să își umple depozitele la maximul de capacitate.

Cifrele citate de Economedia arată că cel mai rău din UE stau țările scandinave, Danemarca și Suedia, la aproximativ 50% grad de umplere, acestea fiind și în incapacitate de a-și umple rezervele anul acesta.

În rândul țărilor europene non-UE, Ucraina are cel mai scăzut nivel al rezervelor interne de gaz, la doar 24%, după ce războiul de agresiune al Rusiei a dus industria ucraineană în colaps, scăzând, totodată, și consumul intern.

Cu toate că Ucraina are cea mai mare capacitate de stocare din Europa, de 35 miliarde de metri cubi, o rată de umplere de 25% înseamnă că există totuși în depozite 9 miliarde de metri cubi, amintește sursa citată.

Media de umplere a depozitelor de gaze din Europa este de 85%, în timp ce capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde de metri cubi, țara noastră bazându-se, în anotimpul rece, atât pe producția curentă, cât și pe importuri.

...citeste mai departe despre "România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina" pe Ziare.com

Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Două subiecte au ținut săptămâna aceasta capul de afiș al discursului public când vine vorba despre energie, unul fiind posibilitatea ca România să aibă parte de un blackout de tipul...
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în...
#energie, #rezerve gaze Romania, #rezerve gaze naturale Romania, #rezerve gaze Romania Europa, #rezerve gaz Polonia, #gaze naturale Ucraina , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”
  10. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului