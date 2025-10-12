România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina

Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate. FOTO Canva Pro

Depozitele de gaze din România au ajuns la 100% din capacitate, cu o lună înainte de începutul oficial al sezonului rece gazier, la finele lunii octombrie. Datele centralizate de la operatorii sistemelor de stocare din țările Europei arată că România și Polonia sunt singurele țări care au reușit să își umple depozitele la maximul de capacitate.

Cifrele citate de Economedia arată că cel mai rău din UE stau țările scandinave, Danemarca și Suedia, la aproximativ 50% grad de umplere, acestea fiind și în incapacitate de a-și umple rezervele anul acesta.

În rândul țărilor europene non-UE, Ucraina are cel mai scăzut nivel al rezervelor interne de gaz, la doar 24%, după ce războiul de agresiune al Rusiei a dus industria ucraineană în colaps, scăzând, totodată, și consumul intern.

Cu toate că Ucraina are cea mai mare capacitate de stocare din Europa, de 35 miliarde de metri cubi, o rată de umplere de 25% înseamnă că există totuși în depozite 9 miliarde de metri cubi, amintește sursa citată.

Media de umplere a depozitelor de gaze din Europa este de 85%, în timp ce capacitatea totală de stocare a României este de 3,2 miliarde de metri cubi, țara noastră bazându-se, în anotimpul rece, atât pe producția curentă, cât și pe importuri.

