O mare putere economică pariază pe energie nucleară. Cum ar urma să renască o industrie care era aproape de dispariție

Energia nucleară face o revenire în forță. Administrația președintelui american în exercițiu, Joe Biden, pune la punct planuri pentru ca federația să tripleze capacitatea de producție de energie bazată pe atomi până în 2050. Măsurile vin pe fondul unei creșteri a interesului pentru această tehnologie, ca o resursă permanentă pentru producție fără emisii de carbon.

SUA urmează să dezvolte o capacitate suplimentară de 200 de gigawați de energie nucleară până la mijlocul secolului prin construirea de noi reactoare, repornirea centralelor și modernizarea instalațiilor existente, conform unei foi de parcurs. Pe termen scurt, Casa Albă își propune să pună în funcțiune 35 de gigawați de capacitate nouă în puțin peste zece ani, transmite Bloomberg marți, 12 noiembrie.

Statele Unite au puțin peste 100 de gigawați putere instalată în centrale nucleare, mai puțin de 10% din total. Mai mult de jumătate din capacitatea instalată pentru energie electrică era în producție pe bază de gaz și cărbune, în 2023, conform datelor prezentate de Bloomberg.

Administrația lui Biden abordează problemele care au împiedicat dezvoltarea nucleară, inclusiv lipsa forței calificate de muncă, aprovizionarea internă cu combustibil și infrastructura de reglementare, a spus el. „Am eliminat multe dintre impedimentele care au stat în calea dezvoltării acestei surse de electricitate fără emisii de carbon”, a declarat Ali Zaidi, consilierul național pentru climă al Casei Albe, într-un interviu.

Planul ar putea fi sprijinit pe termen lung de președintele-ales Donald Trump, care a cerut noi reactoare nucleare în timpul campaniei electorale. Republicanul vede această resursă ca un mod de a contribui la furnizarea de energie electrică pentru centrele de date și fabricile mari consumatoare de energie.

În Congres, industria nucleară și potențiala sa reînviere se bucură de sprijin bipartizan. Cererea de energie nucleară este în creștere, pe măsură ce țările încearcă să accelereze adăugarea de surse de energie cu emisii reduse și ca urmare a creșterii consumului de energie electrică de către industriile mari consumatoare de energie, inclusiv procesarea datelor pentru inteligența artificială.

Gigantul Microsoft Corp a încheiat în septembrie un acord pentru electricitate de la o centrală nucleară reînființată din Pennsylvania, în timp ce Google, parte a Alphabet Inc., Amazon.com Inc. și finanțatorul miliardar Ken Griffin se numără printre cei care și-au exprimat recent un nou interes pentru dezvoltarea energiei atomice.

Inițiativa SUA vine în contextul în care liderii mondiali se reunesc în Azerbaidjan pentru a participa la summitul de două săptămâni privind schimbările climatice COP29 și se confruntă cu presiuni pentru a-și majora ambițiile de reducere a emisiilor de carbon. La conferința Organizației Națiunilor Unite de anul trecut, SUA și alte aproximativ douăzeci de țări au semnat un angajament de a tripla capacitatea nucleară până în 2050.

În timp ce tehnologiile precum energia solară și eoliană au crescut din 2010, capacitatea nucleară a rămas cam la același nivel, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Acest lucru reflectă impactul tsunamiului din 2011 și al topirii centralei japoneze Fukushima Dai-Ichi, deși multe guverne își reevaluează acum poziția față de această tehnologie.

Susținătorii energiei nucleare afirmă că, prin stabilirea unui obiectiv de dezvoltare la nivel național, Statele Unite pot încuraja dezvoltatorii nucleari. Conform raportului administrației Biden, numai atingerea obiectivului pentru 2035 ar necesita o acțiune rapidă pentru a stabili un număr suficient de comenzi pentru mai multe modele de reactoare, un pas care ar debloca, la rândul său, investițiile în lanțurile de aprovizionare cu combustibil și componente.

Cadrul prezentat subliniază alte măsuri pe care SUA ar trebui să le ia pentru a-și reconstrui capacitatea și pentru a restabili statutul erodat al națiunii ca dezvoltator de tehnologie nucleară.

„Este imperativ ca SUA și țările aliate să concureze eficient pentru a aproviziona lumea cu energie nucleară curată și sigură”, se arată în document. De asemenea, alte națiuni „doresc de obicei ca noile tehnologii ale reactoarelor să fie demonstrate mai întâi în țara furnizoare”, se arată în document.

Recomandările cheie includ măsuri menite să accelereze acordarea de licențe federale pentru tehnologia reactoarelor mari și să asigure claritatea pe termen lung a sprijinului fiscal. Strategia solicită, de asemenea, examinarea oportunităților de a adăuga noi reactoare la centralele existente și luarea în considerare a implementării de micro-reactoare la instalațiile Departamentului Apărării.

