Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:48
68 citiri
Portofel gol FOTO Pixabay

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a publicat noile tarife ale furnizorilor. Cele mai mici tarife sunt la Hidroelectrica.

Ziare.com prezintă mai jos tarifele furnizorilor de energie pentru București. În cazul unui consum redus de energie, de 100 de kw, factura ajunge la 107 lei. Pentru 200 de kw, la 214 lei. Tot pentru 200 de kw, factura poate ajunge la 276 de lei la EON.

Hidroelectrica - 1.08 lei

Nova Power & Gas - 1.12 lei (preț fix 3 luni)

Nova Power & Gas - 1.18 lei (preț fix 12 luni)

Grenerg - 1.20 lei (preț fix 12 luni)

PPC Energie - 1.30 lei

Premier Energy Furnizare - 1.33 lei

EON Energie - 1.33 lei

Grenerg - 1.34 lei (preț fix 24 luni)

Energy Tech Entra - 1.36 lei

OMV Petron - 1.37 lei

Energy Core Development - 1.38 lei

EON Energie România - 1.38 lei

EM Power - 1.39 lei

Next Energy Partners - 1.45 lei

Electrica Furnizare - 1.48 lei

MDA Energy - 1.48 lei

Mar-Tin Solar Energy - 1.48 lei

Tinmar Green Energy - 1.48 lei

Solprim - 1.48 lei

Eeye Mall - 1.48 lei

Met Romania Energy - 1.49 lei

Power Peak Trading - 1.49 lei

Alive Capital - 1.49 lei

Lord Energy - 1.51 lei

Tarifele prezintă diferențe, în funcție de județ. De la 1 iulie 2025, odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie, consumul este facturat la prețul stabilit în contractul încheiat de client cu furnizorul de energie electrică.

#energie, #preturi, #curent electric, #ANRE , #Stiri Macroeconomie

