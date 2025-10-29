OMV Petrom, profit în picaj în primele nouă luni: Economia în scădere se vede în cererea de carburanți. Cum arată progresul proiectului Neptun Deep

Profitul net al Grupului OMV Petrom a scăzut cu 13%, în timp ce costul de producție a crescut cu 11%, iar producția de gaze naturale s-a redus cu 4,4%, în primele nouă luni din 2025, față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit rezultatelor financiare anunțate miercuri, 29 octombrie, la Bursa de Valori București.

OMV Petrom a anunțat că a obținut rezultate reziliente la nouă luni, într-un context de prețuri scăzute la țiței, susținute de modelul integrat de business, în informarea privind rezultatele pentru ianuarie – septembrie 2025 inclusiv situațiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de și pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2025.

Potrivit oficialilor OMV Petrom, rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 3,8 miliarde lei, mai mic cu 20%, în principal influențat de prețuri mai mici la țiței, parțial compensate de marje de rafinare mai mari. În ceea ce privește profitul net, acesta a scăzut cu 13% la 3,4 miliarde lei, arată cifrele comunicate către BVB. Investițiile organice au fost în creștere, cu 28%, ajungând la 5,1 miliarde lei la finalul primelor trei trimestre din 2025, pe fondul investițiilor mai ridicate în Neptun Deep. Investițiile totale au crescut la 5,2 miliarde lei, cu 9% mai mari față de aceeași perioadă din 2024.

În primele nouă luni, contribuția la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde lei, ceea ce reprezintă o sumă similară cu cea din primele 9 luni din 2024, între timp plătindu-se acționarilor dividendul de bază aferent profitului de anul trecut și s-a decis distribuirea celui de-al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei/acțiune, ceea ce face ca dividendele totale să ajungă la 4 miliarde lei în 2025.

Ce noutăți comunică OMV Petrom privind Neptun Deep

Potrivit informațiilor oferite de Christina Verchere, CEO OMV Petrom, prețurile țițeiului fiind în scădere, rezultatele companiei au scăzut și în condițiile creșterii marjei de rafinare. „Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale.” Conform președintei Directoratului OMV Petrom, în timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la aproximativ 5 miliarde lei, pe baza implementarea Strategiei 2030.

Verchere a explicat faptul că OMV Petrom a înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile.

În ceea ce privește elementele-cheie din primele nouă luni, OMV Petrom a menționat, pe segmentul de dezvoltare regională a gazelor, continuarea forajului de dezvoltare la proiectul de exploatare a gazelor în perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră, Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Romgaz, în același timp cu avansarea în procesul de fabricare a echipamentelor și al construcției stației de măsurare a gazelor naturale; continuarea activităților de comercializare a gazelor naturale

În perimetrul din Marea Neagră din Bulgaria, Han-Asparuh, grupul a anunțat finalizarea tranzacției cu NewMed și progresul către începerea forajului de explorare în T4/25.

