Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”

Premieră pentru industria nucleară din România: țara noastră va livra combustibil nuclear în Argentina. Actuala putere de la Buenos Aires, în frunte cu președintele Javier Milei, s-a apropiat de Statele Unite și de Occident, după ce precedentele regimuri au încercat să formeze legături cu Rusia, care domină piața de combustibil nuclear. Țările vestice și cele aliate caută alte surse, care să nu depindă de Moscova, având în vedere că este planificată construcția a multe reactoare nucleare care să asigure energie verde.

Nuclearelectrica, prin filiala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2).

„Faptul că livrăm, în premieră, materie prima nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare PHWR este o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa, FPCU Feldioara, dar și pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaționalizat Feldioara în 2023 și continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calității materiei prime procesată la Feldioara. Sunt mândru de echipa Feldioara și le mulțumesc”, a declarat Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

Decizia SN Nuclearelectrica SA de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare pentru procesarea materiei prime a avut ca scop păstrarea și dezvoltarea ciclului integrat al combustibilului nuclear românesc, a capacităților de producție integrată din SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și a funcționării optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, la un cost de tranzacție avantajos, informează Economica. Implicit, prin achiziționărea activelor de procesare au fost consolidate capacitățile nucleare, oferind astfel României o capacitate investițională deplină.

În decembrie 2022, Nuclearelectrica a finalizat achiziția unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic din cadrul Sucursalei CNU Feldioara. Apoi, în perioada ianuarie - martie 2023 au fost făcute demersuri pentru autorizarea procesului de producție și pregătirea instalațiilor pentru începerea prelucrării. Astfel, Nuclearelectrica a operaționalizat Feldioara. După doi ani, FPCU Feldioara va livra dioxid de uraniu la nivel internațional.

