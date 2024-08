Ministrul Energiei atacă organizațiile de mediu. "Sabotează investițiile în hidrocentrale"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a susținut marți, 20 august, că România trebuie să abordeze "pragmatic" tranziția către o economie verde. Burduja subliniază că investițiile sunt prioritare pentru securitatea energetică a țării, în ciuda criticilor aduse de organizațiile de mediu, care atrag atenția că proiectele de hidrocentrale riscă să afecteze negativ ecosistemul.

Ministrul Energiei spune că patru hidrocentrale sunt în stadii avansate de execuție, iar autoritățile nu se pot "preda în fața organizațiilor non-guvernamentale".

"Când vine vorba de tranziţie verde, trebuie să fim inteligenţi, deci pragmatici. Nu înseamnă să nu ţinem cont de factorii de mediu, dar în acelaşi timp, nu înseamnă să blocăm investiţii vitale pentru securitatea energetică a României. Mă refer aici la hidrocentralele cu grad avansat de execuţie, de 80%, 90%, 98%: Răstoliţa, Bumbeşti-Jiu, Cornetu - Avrig, Amenajarea hidroenergetică de la Paşcani. Acestea într-adevăr ţin de securitate energetică. deci noi nu putem să ne predăm în faţa unor organizaţii nonguvernamentale care vin şi, în mod sistematic, sabotează demersurile statului român de a finaliza aceste investiţii.(...) Anul acesta, ne străduim să terminăm măcar o astfel de investiţie şi ar fi o premieră după 34 de ani, şi anume cea de la Răstoliţa (...) În sectorul energetic pe primul loc e securitatea energetică, să se aprindă becul când apăsăm pe întrerupător. Pe locul doi e să avem un preţ competitiv al energiei, pentru că altfel se alege praful de energie, de dezvoltare, de locuri de muncă. Şi în al treilea rând abia, energie verde, un aer mai curat. Ţinem la asta, dar nu putem compromite celelalte două deziderate", a subliniat ministrul de resort în cadrul unei conferințe de specialitate, conform Agerpres.

Ads

La mijlocul lunii trecute, o coaliție de asociații de mediu cerea Guvernului să oprească finalizarea barajului de la Răstolița pentru că "ar face mai mult rău decât bine". Conform organizațiilor, acest proiect va distruge 170 de hectare de pădure și va fragmenta râul Mureș, barajul ajungând să afecteze 43 de arii naturale protejate. Coaliția Natura 2000, Bankwatch România, Declic şi 2Celsius și WWF mai atrag atenția că acest proiect ar încălca angajamentele europene ale României, conform Pro TV.

Burduja susține că România are un plan "inteligent" de tranziție verde.

"Noi ne-am făcut următorul calcul: ne asumăm să ne decarbonizăm sistemul energetic şi, în general, economia. Deci, trebuie să mai închidem din capacităţile pe cărbune, dar am spus răspicat că nu putem să închidem capacităţi de cărbune, de producţie în bandă sau flexibilă, fără să punem ceva similar în loc. Şi atunci, pe termen scurt şi mediu, lucrăm la grupuri pe gaz. Asta înseamnă undeva la 3.500 de megawaţi - de la Mintia 1.700, la Işalniţa 850, Turceni 475, plus CET-urile care se modernizează la Arad, Craiova, Constanţa, Râmnicu Vâlcea. Urmează şi în Bucureşti. Pe termen mediu si lung, solar, eolian, dar foarte important, energie nucleară. Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, unde calendarul este ferm 2031-2032 plus, între timp, până în 2029, retehnologizarea Unităţii 1 şi prelungirea cu încă 30 de ani", a afirmat ministrul.

Ads

Acesta a punctat faptul că valoarea totală a investiţiilor din sectorul energetic, finanţate în ultimul an, depăşeşte 22-23 de miliarde de euro.

"În Ministerul Energiei, gestionăm fonduri destule. Nu banii sunt o problemă sau nu mai sunt o problemă pentru România, pentru că, făcând un calcul simplu, avem undeva la 16 miliarde de euro, 17 miliarde de euro PNRR, plus Fondul pentru modernizare. Noi, în ultimul an de zile, am reuşit să semnăm contracte pentru producţie de energie verde, pentru reţele de distribuţie şi de transport al energiei, pentru reţele de transport gaze. Pentru stocare, urmează în două săptămâni. Deci, am reuşit să punem undeva la 13-14 miliarde de euro la bătaie, iar mediul privat a răspuns pozitiv şi a pus la rândul său o contribuţie proprie, astfel încât, în total, investiţiile din sectorul energetic finanţate în ultimul an de zile depăşesc 22-23 de miliarde de euro (...) Sigur, în timpul zilei, unde avem o provocare şi noi am mai vorbit despre asta, este în zona de stocare. De ce? Pentru că seara când mergem acasă creşte consumul, nu avem suficientă producţie, ne lipseşte producţia de energie solară din timpul zilei. Dacă e foarte cald, nici vântul nu ne ajută, deci energia eoliană, şi atunci pot apărea aceste dificultăţi", a spus Sebastian Burduja.

Oficiali din ministere şi instituţii participă, marţi, la conferinţa cu tema "Schimbările climatice - Marile provocări, marile riscuri", organizată de Antena 3 şi Administraţia Naţională de Meteorologie.

...citeste mai departe despre "Ministrul Energiei atacă organizațiile de mediu. "Sabotează investițiile în hidrocentrale"" pe Ziare.com

Ads