Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:11
271 citiri
Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
Discuția din prezent este cu atât mai relevantă cu cât Uniunea Europeană este pe punctul de a majora substanțial achizițiile de gaze naturale lichefiate americane. FOTO Colaj Canva Pro / Ziare.com

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată în vizită oficială la Washington, a purtat o discuție cu secretarul de stat american Marco Rubio, în care s-a atins subiectul rolului logistic al României în privința exporturilor de gaze naturale lichefiate (LNG) ale SUA în Europa.

„Am discutat și de rolul pe care România îl are în a contribui, practic, la partea logistică, foarte importantă pentru SUA, în ceea ce privește aducerea LNG-ului în Europa și nu numai″, a declarat Oana Țoiu, în cadrul unei intervenții televizate.

Vecinii ucraineni și-au manifestat la începutul anului nemulțumirea în legătură cu faptul că Transgaz percepe tarife de transport prea mari pe gazoductul transbalcanic, menit să diversifice sursele de aprovizionare ale țării vecine aflate sub agresiunea militară a Rusiei, prin asigurarea accesului la resursele de gaze lichefiate (LNG) ajunse în porturile grecești, amintește Profit.ro.

Blocarea importurilor de gaze rusești în spațiul european, prioritară atât pentru UE, cât și pentru Ucraina

Discuția din prezent este cu atât mai relevantă cu cât Uniunea Europeană este pe punctul de a majora substanțial achizițiile de gaze naturale lichefiate americane, în vederea înlocuirii livrărilor din Federația Rusă, pe care blocul comunitar și-a propus să le interzică complet, deși au fost grave probleme în a tăia livrarea gazelor rusești definitiv în spațiul european, în ultimii trei ani.

Sursa citată a amintit că Ucraina a restricționat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanți din India produși din țiței rusesc sosite în Constanța pe timpul verii.

Astfel, livrările de motorină din România în Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele 5 zile din octombrie, față de perioada similară din septembrie, de la 17.600 de tone la numai 1.500 de tone. Vârful acestui an, de peste 26.000 de tone, fusese atins în august, mai amintește Profit.ro, completând și cu faptul că restricționarea importurilor de carburanți produși în India este în linie cu prevederile pachetului 18 de sancțiuni anti-Rusia al UE, care interzice achizițiile de produse petroliere fabricat din țiței rusesc începând cu 21 ianuarie 2026.

