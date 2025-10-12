90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE. Pompele de căldură ar fi și ele afectate

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:37
541 citiri
90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE. Pompele de căldură ar fi și ele afectate
Comisia Europeană pare să fi omis faptul că boilerele caldă conțin tot apă potabilă. FOTO Canva Pro

După ultima revizuire a amplului pachet legislativ de mediu al Uniunii Europene, două substanțe-cheie, esențiale pentru funcționarea boilerelor de apă, nu au fost incluse pe lista celor autorizate în blocul comunitar.

Applia, organizație care reprezintă producătorii de aparate electrocasnice, estimează că peste 90% dintre rezervoarele de stocare a apei calde nu ar mai putea fi comercializate în UE dacă hafniul, un metal cu rezistență termică foarte ridicată, și elementul său înrudit, zirconiu, nu vor fi recunoscute ca sigure pentru uz casnic, relatează Financial Times. Cele două elemente nu au fost incluse în regulamentele europene privind apa potabilă, care vor intra în vigoare în 2027 și care au drept scop protejarea consumatorilor și îmbunătățirea standardelor de calitate a apei. Comisia Europeană pare să fi omis faptul că boilerele de apă conțin tot apă potabilă, iar producătorii avertizează că riscă amenzi dacă nu respectă lista substanțelor autorizate.

„[Hafniul] este absolut sigur pentru utilizare”, a declarat Paolo Falcioni, directorul general al Applia, subliniind că acest element este folosit de peste o sută de ani în emailarea rezervoarelor de apă caldă. Dacă hafniul sau zirconiu nu sunt amestecate în stratul de email, a explicat acesta potrivit FT, „glazura crapă, iar apa caldă nu mai este caldă”.

Cele două elemente sunt folosite și la emailarea pompelor de căldură, tot mai populare în ultimii ani, pe măsură ce gospodăriile renunță la centralele pe gaz.

Ce urmează pentru viitorul companiilor care produc pompe de căldură

Falcioni a mai declarat pentru sursa citată că alternativele la hafniu, precum oțelul sau cuprul, sunt de patru-cinci ori mai scumpe, costuri care s-ar transfera direct asupra consumatorilor într-o perioadă în care bugetele gospodăriilor sunt deja sub presiune.

Companiile europene au cerut Comisiei să simplifice sarcina de reglementare impusă de blocul comunitar, argumentând că aceasta se adaugă problemelor deja existente, de la prețurile ridicate la energie până la tarifele americane și concurența ieftină din China, experții insistând că tocmai complexitatea actualului cadru legislativ face ca astfel de omisiuni, precum excluderea hafniului, să devină tot mai probabile dacă executivul european nu acordă o atenție sporită preocupărilor industriei.

Comisia a declarat că revine statelor membre sarcina de a notifica necesitatea autorizării hafniului și că, până acum, niciun stat nu a făcut acest lucru, autoritățile de la Bruxelles informând anterior companiile că pot solicita evaluări toxicologice pentru a obține aprobarea.

Companiile din domeniu susțin însă că acest proces ar dura prea mult, iar între timp producătorii ar fi nevoiți să facă modificări costisitoare ale liniilor de fabricație.

...citeste mai departe despre "90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE. Pompele de căldură ar fi și ele afectate" pe Ziare.com

Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Două subiecte au ținut săptămâna aceasta capul de afiș al discursului public când vine vorba despre energie, unul fiind posibilitatea ca România să aibă parte de un blackout de tipul...
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în...
#energie, #energie verde, #pompe de caldura, #boiler, #rezervor apa calda, #apa calda caldura, #legislatie europeana , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”