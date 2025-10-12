Poate a patra oară e cu noroc: Hidroelectrica a scos din nou la licitație contractul de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare – Retezat

Este în derulare deja a patra încercare de atribuire a contractului de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare – Retezat. Dar este o diferență importantă față de dățile anterioare: prețul crește cu 50% față de anul trecut și de aproape trei ori față de 2023.

Hidroelectrica a scos din nou la licitație (pentru a patra oară) contractul de retehnologizare a hidrocentralei Râul Mare – Retezat. Procedura a eșuat în 2021 și 2024. Față de prețul de anul trecut – 136 milioane euro, acum avem o valoare crescută cu 50%, până la 193 milioane de euro, iar față de prețul din 2023 – 76 milioane euro, avem aproape o triplare a investiției.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul de retehnologizare urmărește eliminarea restricțiilor de funcționare a generatorului (100/110 MW) și creșterea puterii acestuia de la 167,5 MW (în prezent) la minim 181 MW (în urma retehnologizării); optimizarea costurilor pe MWh produs în centrală; creșterea veniturilor din servicii de sistem; creșterea performanțelor și rentabilității investiției peste nivelul inițial; punerea în siguranță a tuturor uvrajelor amenajării; reducerea impactului asupra mediului; reducerea cheltuielilor cu materialele și a activității de întreținere, mentenanță preventivă și corectivă; obținerea unui ciclu de viață cel puțin egal cu durata normală.

Hidrocentrala, care are o capacitate instalată de 335 MW, a fost pusă în funcțiune în 1986, dar, din cauza deficiențelor de proiectare, la care se adaugă și uzura, nu a putut funcționa la mai mult de 200 MW. Puterea uneia dintre turbine este limitată la plaja 90-110 MW, iar a celeilalte la 80-100 MW, generând o reducere a puterii instalate pe centrală de 135 MW. Durata de implementare a proiectului este de șase ani.

