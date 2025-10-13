Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 15:18
Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări Hidrocentrala Stejaru FOTO Facebook.com/Hidroelectrica

Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru proiectul „Retehnologizare CHE Stejaru – Retehnologizare HA1-HA4 și instalații centrală”, unul dintre cele mai ample proiecte de investiții din portofoliul companiei, iar termenul de realizare este de 66 de luni, potrivit informațiilor trimise de instituție.

Contractul are o valoare de 97,5 milioane de euro fără TVA și a fost atribuit Societății de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA, care va colabora cu următorii subcontractanți: Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice, General Design Tech, Compania de Consultanță în Energie și Mediu S.A., Hydro Proiect Invest, Electromontaj, Nibaco și Electromontaj Carpați S.A..

Investiția este finanțată din fonduri proprii Hidroelectrica, iar atribuirea contractului s-a făcut prin procedură de licitație deschisă, pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, conform legislației privind achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016), arată informațiile trimise presei de către Hidroelectrica. Proiectul are ca scop modernizarea și retehnologizarea completă a celor patru hidroagregate de tip I (HA1–HA4), precum și a instalațiilor generale ale centralei, contribuind la creșterea eficienței energetice, securizarea instalațiilor și extinderea duratei de viață a echipamentelor.

Centrala Hidroelectrică Stejaru valorifică energetic debitele acumulate în Lacul Izvorul Muntelui (Lacul Bicaz), printr-o amenajare hidrotehnică amplă care leagă barajul din aval de Bicaz de centrala electrică aflată în satul Stejaru (comuna Pângărați). Pe lângă rolul său principal de producere a energiei electrice, centrala contribuie semnificativ la regularizarea debitului râului Bistrița, atenuarea viiturilor și alimentarea sistemelor de irigații din aval. Centrala are o putere instalată de 210 MW și o producție medie anuală de 434,5 GWh. Instalația este echipată cu două hidrogeneratoare de tip G II și patru de tip G I, relata platforma de știri dedicată energiei și infrastructurii Apix, la începutul lunii septembrie.

