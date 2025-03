Facturile la curent cresc de la vară, iar unele s-ar putea dubla. Cum arată ofertele actuale ale furnizorilor

Facturile la energie electrică rămân plafonate până la sfârșitul lunii iunie. Între timp, clienții sunt lăsați în așteptare pentru a afla ce tarife vor plăti din iulie pentru curent. Doar câteva firme au oferte disponibile care să indice cum vor arăta prețurile. În unele cazuri, facturile s-ar putea chiar dubla, în funcție de nivelul actual de consum.

Cum arată acum facturile

Ordonanța de urgență 6/2025 stabilește prelungirea cu 3 luni a măsurilor de plafonare-compensare pentru facturile la energie electrică. Astfel, conform condițiilor actuale, prețul final este de 0,68 lei pe kilowatt-oră pentru consumul lunar mai mic de 100 kWh și 0,8 lei/kWh pentru clienții casnici care consumă peste 100,01 kWh și până în 255 kWh. Pentru consumul cuprins între 255 kWh și 300 kWh, prețul este de 1,3 lei/kWh, iar consumatorii care folosesc mai mult de 300 kWh plătesc 1,3 lei pentru întregul consum.

Cu alte cuvinte, pentru o garsonieră, cu un consum mediu de 75 kWh pe lună, factura până la finalul lunii iunie va fi de 51 de lei. La un apartament de 2 camere, factura se va învârti în jurul a 100 de lei, la un consum mediu lunar de 125 kWh. La un apartament de 3 camere, curentul va continua să coste în jur de 120 de lei, cât timp contorul arată un consum lunar e 150 de kWh.

Costuri după plafonare

În teorie, cei care vor să vadă cum ar putea arăta cheltuielile lor pe energie electrică după 1 iulie pot face acest lucru folosind comparatorul de prețuri de pe site-ul Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Practica arată însă diferit. Deși clientul poate stabili să primească oferte de la data de 3 iulie, spre exemplu, rezultatele de la furnizori arată în continuare exemple cu prețuri plafonate.

Pentru mai mulți furnizori mai mici, ofertele par să indice că ar continua să ofere aceleași tarife ca în timpul plafonării pe tot parcursul anului 2025. Totuși, condițiile din contract spun expres că oferta, deși valabilă până la finalul de an, se bazează pe condițiile actuale de piață, inclusiv legislative, astfel încât furnizorul va veni cu o nouă ofertă după expirarea măsurilor de compensare. În acele condiții, clientul va putea rezilia contractul dacă nu îi va conveni noul preț.

Ofertele consultate de Ziare.com sunt, în general, mai vechi; se referă la perioada de după plafonare ca fiind după 1 aprilie, chiar dacă setarea de pe platforma ANRE de comparare se referă la luna iulie. Astfel, acestea sunt, deocamdată, orientative.

Hidroelectrica oferă un preț al energiei electrice active este de 0,45 lei per kilowatt-oră, ceea ce duce prețul final la 1,04 lei/kWh, care ajunge la un maximum de 1,12 lei/kWh în zona de distribuție Oltenia. Astfel, pentru o garsonieră, factura ar crește cu mai mult de jumătate. Un client ar plăti cu 27 de lei în plus, în timp ce, la 2 camere, factura s-ar majora cu 30 de lei. La 3 camere, clienții ar scoate cu 36 de lei în plus.

O ofertă a PPC pentru București arată că tariful de după 1 aprilie urma să fie de 1,44 lei/kWh, înainte de prelungirea măsurilor de compensare. Pentru clienții cu consum mai mic, facturile s-ar dubla, urmând să crească cu 57 de lei. La 2 camere, factura ar crește cu 80 de lei, iar la apartamentele mai mari s-ar majora cu 96 de lei pe lună.

O ofertă din 16 februarie de pe site-ul Electrica Furnizare, pentru clienții din Capitală, ar însemna creșteri și mai mari, cu un preț final de 1,46 lei/kWh. Costul este bazat pe un preț al energiei active de 0,8 lei/kWh. În baza acestui tarif, factura unei garsoniere e mai mult decât dublă, la aproape 110 lei. Locuitorii de la 2 camere ar plăti aproape 183 de lei, în timp ce factura celor care stau la 3 camere ar ajunge la 219 lei. În alte regiuni, cum ar fi Oltenia, prețul final este și mai mare, până la aproape 1,54 lei/kWh.

La Premier Energy, compania avea o ofertă luna trecută care le-ar fi dat clienților un preț în funcție de cel oferit la bursă. Prețurile pe piața pentru ziua următoare au variat foarte mult, așa cum detaliază și întreprinderea; pentru un kilowatt-oră, cel mai mic preț din perioada decembrie 2024 – februarie 2025 a fost 0.065 lei, în timp ce prețul maxim a fost de peste 64 de ori mai mare, la 4,19 lei. O ofertă estimativă de la acel moment punea prețul pentru București la 1,73 lei pe kilowatt-oră. Un client care stătea la garsonieră ar fi plăti de 2,5 ori mai mult, în timp ce facturile pentru 2 și 3 camere s-ar fi dublat.

Conform Profit, o ofertă nouă primită de clienții Premier Energy arată un preț final de 1,54 lei/kWh, în timp ce E.ON ar veni cu un preț de peste 1,5 lei/kWh, în funcție de zonă.

