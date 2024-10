Ce inseamna casa pasiva: Elimina inteligent consumul de energie

Ideea care sta la baza conceptului de casa pasiva este reducerea necesarului de energie, printr-o constructie compacta si bine izolata, dar si cu ajutorul tehnologiilor moderne.

O locuinta poate fi numita casa pasiva, doar atunci cand necesarul de energie pentru incalzire este mai mic de 15 kWh/m2/an, adica de 10 ori mai mic decat in cazul unei case traditionale.

In momentul de fata, exista mii de case pasive construite in toata Europa, in mod special in Germania, Austria, Suedia si Elvetia, conform statisticilor Passivhaus Institut din Germania.

Si in Romania s-au pus in practica astfel de proiecte, un exemplu fiind cel al unui inginer prahovean.

Principiile unei case pasive

O casa pasiva trebuie sa aiba o structura compacta, care sa nu permita formarea puntilor termice (pierderile de energie).

Izolatia unei case pasive este atat de buna, incat nici nu este nevoie de un sistem de incalzire propriu. Este suficient un sistem de ventilatie inteligent, care consta intr-o pompa de caldura aer-aer.

Sistemul ia aerul de afara, il introduce intr-un sistem de caldura unde se intalneste cu cel care iese, castigand astfel cateva grade, dupa care intra intr-un compresor de caldura care il aduce la temperatura dorita de proprietar. Acest sistem de ventilatie asigura un aer curat si cald in toata casa, fara a mai fi nevoie de deschiderea ferestrelor.

Pentru a putea elimina sistemul de incalzire, izolatia este de doua ori mai groasa decat in cazul unei case traditionale. Anvelopa este izolata cu minimum 30 de centimetri de polistiren fata de 15 cm, in cazul unei case obisnuite.

In plus, ferestrele sunt dotate cu trei foi din sticla, o tehnologie izolanta. Chiar daca ele sunt responsabile de cele mai mari pierderi de energie, atunci cand sunt bine amplasate (pe partea de sud), este recomandat sa fie cat mai mari deoarece ajuta la incalzire, dar fara efect de sera vara.

Iarna, soarele rasare in sud-est si ramane relativ jos pe cer la sud apunand la sud-vest, iar casa va beneficia din plin de razele soarelui. Vara in schimb, soarele rasare in nord-est, este sus pe cer la amiaza si apune in nord-vest. Razele soarelui cad in mai mare masura pe acoperis si pe peretii dinspre est si vest, deci absenta ferestrelor in aceste locuri minimizeaza efectul cu care soarele verii contribuie la incalzirea locuintei.

Costurile unei case pasive nu depasesc cu mai mult de 10-20% pe cele ale unei case obisnuite, insa necesarul de energie scade de 10 ori, odata cu valoarea facturilor. In plus, tocmai datorita necesarului mic de energie, o casa pasiva poate fi transformata cu usurinta intr-una independenta energetic, cu ajutorul panourilor fotovoltaice sau a altor tehnologii de producere a energiei regenerabile. Astfel, pot fi eliminati definitiv furnizorii de utilitati.

