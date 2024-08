Romania ocupa locul 10 la atractivitatea investitiilor in energie eoliana

Romania a reusit sa ocupe locul 10 in topul celor mai atractive tari din lume la investitiile in energie eoliana si locul 13 in topul privind investitiile in toate formele de energie regenerabila.

Topul Renewable Energy Country Attractiveness Indices, ce cuprinde 40 de tari, precum SUA, China, Germania si Marea Britanie, a fost lansat joi de Ernst & Young.

In comparatie cu Romania, Polonia s-a plasat pe locul 8 in topul celor mai atractive tari din lume la investitiile in energie eoliana si pe locul 14 in cel privind investitiile in toate formele de energie regenerabila.

Pozitia excelenta a Romaniei, atat in topul energiei eoliene, cat si in topul general este determinata de mediul favorabil de reglementare care a condus la investitii substantiale mai ales in proiecte de energie eoliana.

O dovada in plus este cresterea spectaculoasa a capacitatilor de energie eoliana instalate intr-un singur an: daca in septembrie 2011, Romania avea 623 MW instalati, in septembrie 2012 capacitatea crescuse deja la 1.440 MW.

"Avand in vedere sistemul pozitiv de reglementare al energiei regenerabile din Romania, inclusiv schema de stimulare a investitiilor in domeniu, tara noastra s-ar putea plasa pe un loc chiar mai bun decat cel actual, in cazul in care limitarea semnarii de contracte bilaterale care asigura bancabilitatea proiectelor de investitii in acest sector ar disparea. Speram ca aceasta modificare legislativa asteptata de intreaga industrie si de catre investitori sa se intample in anul 2013", a explicat Florin Vasilica, Partener si lider al departamentului Transaction Advisory Services in cadrul Ernst & Young Romania.

Tara noastra s-a plasat doar pe locul 24 in ceea ce priveste atractivitatea investitiilor in energia solara, alaturi de Canada si Ucraina.

Este insa de asteptat ca Romania sa avanseze si pe acest sector, intrucat schema de care beneficiaza proiectele solare este atractiva, durata de dezvoltare este mai scurta iar procesul de autorizare mai simplu decat la celelalte forme de energie regenerabila.

