Burduja explică de ce a sesizat DNA în scandalul stocurilor de gaze: "Depogaz nu a informat"

Ministrul Sebastian Burduja afirmă că a cerut intervenția DNA în scandalul legat de scăderea stocurilor de gaze ale României întrucât din ancheta realizată de Corpul de control al Ministerului Energiei a reieșit că "au fost încălcate prevederile contractelor între Depogaz și beneficiarii acestor gaze înmagazinate".

Mai mult, "Depogaz nu a informat cu privire la aceste încălcări de articole din contract", a dezvăluit ministrul Energiei, citat de Antena 3.

Inițial, Burduja ceruse o anchetă a Corpului de control al Ministerului Energiei. "Noi am dispus efectuarea acestui control, având în vedere că au fost depășite - de fapt au fost încălcate prevederile contractelor între Depogaz și beneficiarii acestor gaze înmagazinate", a explicat ministrul Energiei.

"Faptul că s-au încălcat aceste prevederi contractuale, faptul că Depogaz nu a informat cu privire la aceste încălcări de articole din contract, reprezintă o problemă. Pentru că, scoțându-se mai mult gaz în luna noiembrie, gradul de umplere a fost mai mic în luna februarie și atunci, România a fost nevoită să apeleze la mai multe importuri, importuri care au fost, cu siguranță, mai scumpe decât dacă am fi avut acel gaz înmagazinat. Acesta este obiectul acestui raport al Corpului de control și sunt convins că celelalte instituții ale statului își vor face treaba și, în măsura în care vor identifica fapte ilegale, infracțiuni, vor lua cele mai dure măsuri", a precizat ministrul.

Burduja a garantat însă că România dispune de suficiente resurse pentru a depăși cu succes actuala perioadă de iarnă.

Ads

"Nu s-a pus niciodată sub semnul întrebării securitatea în aprovizionarea cu gaze a românilor și a economiei românești. Acesta este un narativ conspiraționist de tip extremist, care vizează doar să erodeze încrederea românilor în instituțiile statului român", susține Sebastian Burduja.

"Am luat act de concluziile Corpului de control şi am solicitat să întreprindă absolut toate măsurile care se impun, fără niciun compromis şi cu maximă duritate, inclusiv măsura de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, în vederea cercetării faptelor (...), sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni. Nu sunt în măsură să mă pronunţ asupra concluziilor Corpului de control sau asupra unor concluzii viitoare ale altor instituţii. Rolul Ministerului Energiei este să se asigure că Sistemul Energetic Naţional funcţionează pentru asigurarea furnizării energiei electrice şi gazelor în condiţii corecte pentru cetăţeni şi mediul economic, cu devotament pentru interesele de securitate energetică ale României", afirma anterior Sebastian Burduja, într-un comunicat emis de Ministerul Energiei.

Ads

Potrivit Raportului de inspecţie întocmit de Corpul de Control al Ministerului Energiei la SC Depogaz Ploieşti SRL, "cantitatea totală de gaze naturale extrasă în luna noiembrie din depozite (de 5.254.572,92 MWh) a fost mai mare cu 58,15% (respectiv, cu 1.931.949,44 MWh) raportat la cantitatea totală de gaze naturale convenită prin programele de extracţie anexate la contracte pentru această lună (de 3.322.623,49 MWh)".

...citeste mai departe despre "Burduja explică de ce a sesizat DNA în scandalul stocurilor de gaze: "Depogaz nu a informat"" pe Ziare.com

Ads