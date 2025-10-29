România, printre țările care s-au eschivat de la adoptarea regulilor pentru hidrogen verde. ”Degeaba ai o strategie și o lege, dacă nu le și implementezi”

România, printre țările care s-au eschivat de la adoptarea regulilor pentru hidrogen verde. ”Degeaba ai o strategie și o lege, dacă nu le și implementezi”
42% din hidrogenul folosit în industrie trebuie să fie regenerabil până în 2030. FOTO Unsplash

România riscă sancțiuni și pierderea fondurilor destinate tranziției energetice dacă nu implementează rapid prevederile Directivei eurpene RED III, care impune ținte pentru producția și utilizarea hidrogenului verde. În acest sens, Asociația Energia Inteligentă a avertizat că întârzierea transpunerii acestei directive pune sub semnul întrebării angajamentele țării privind decarbonizarea și securitatea energetică.

Ce presupune directiva europeană RED III

RED III (Renewable Energy Directive III), adoptată în 2023 ca parte din pachetul „Fit for 55”, este noul cadru european care stabilește obiective obligatorii pentru energia regenerabilă, înlocuind RED II (2018). Regulile europene spun că, până în 2030, cel puțin 42,5% din consumul total de energie al Uniunii să provină din surse regenerabile, cu o țintă voluntară de 45%.

Pe lângă strategia generală pentru energie, există și un cadru special pentru hidrogen. 42% din hidrogenul folosit în industrie trebuie să fie regenerabil până în 2030, iar 60%, până în 2035. 5,5% din energia consumată în transporturi trebuie să provină din hidrogen verde sau combustibili sintetici. În plus, va fi obligatorie certificarea digitală a fiecărui kilogram de hidrogen pentru a demonstra originea sa regenerabilă.

De asemenea, directiva limitează biocombustibilii tradiționali și încurajează hidrogenul verde, țările trebuind să raporteze progresul Comisiei Europene.

În ce fază de implementare se află țara noastră

Potrivit Asociației Energia Inteligentă România a adoptat strategia strategie adoptată, dar implementarea în sine a directivei este deosebit de întârziată în prezent. Mai exact, România are adoptate Strategia Națională a Hidrogenului 2025-2030 și Legea 237/2023, care stabilesc obiective clare pentru dezvoltarea hidrogenului verde. Planurile prevăd producerea a 153.000 de tone anual până în 2030 și punerea în funcțiune a 2.130 MW de capacitate de electrolizoare și crearea a cinci „văi ale hidrogenului”, adică zone regionale în care producția, transportul și consumul ar fi interconectate, pentru a asigura o infrastructură coerentă și eficientă, arată AEI. O problemă cu acest plan este însă că legea nu are încă normele de aplicare și schemele de finanțare (granturi, subvenții, contracte pentru diferență) nu funcționează.

Potrivit AEI, proiectele de la Cluj, Petrobrazi sau Râmnicu Vâlcea merg mai departe, dar sunt izolate, fără o rețea națională care să le lege între ele. „Practic, degeaba ai o strategie și o lege a hidrogenului, dacă nu le și implementezi. Aici, din păcate, se apelează la companii de consultanță străine, plătite cu bani mulți, iar specialiștii naționali sunt invitați la discuții să muncească pe o cafea”, spune Ioan Iordache, președintele Asociației pentru Energia Hidrogenului și Membru al Asociației Energia Inteligentă

În plus, termenul-limită pentru aplicarea completă a RED III a fost 21 mai 2025, iar în luna iulie Comisia a confirmat că 26 din 27 de state membre, inclusiv România, riscă sancțiuni pentru că nu au transpus complet directiva, singura țară la zi fiind Danemarca.

„Dacă nu acționăm rapid, Comisia poate emite opinii motivate și chiar să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce poate atrage sancțiuni financiare pentru statul român. Pentru a evita penalitățile și a atrage investițiile europene, România trebuie să adopte rapid normele de aplicare pentru Legea 237/2023 şi să lanseze scheme de sprijin pentru producătorii de hidrogen verde”, arată avertismentele emise de AEI.

