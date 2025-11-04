Ofertantul pentru Lukoil Petrotel este Gunvor Group, dar umbra Moscovei se ghicește în spate. Caramitru: ”E pușculița lui Putin direct, acțiunea e făcută la sfidare”

Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat că își vinde activele internaționale, inclusiv operațiunile din România. Compania deține în țara noastră rafinăria Petrotel Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării. Decizia de vânzare vine pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei – Lukoil a fost recent sancționată de SUA, ceea ce a forțat compania să ia măsuri urgente de retragere din străinătate.

Într-o opinie formulată pentru Ziare.com, Cornelia Năstase, expert contabil și fondator CC Tax Advisory, a explicat faptul că grupul a primit deja o ofertă de cumpărare din partea Gunvor Group, un trader global de materii prime cu sediul în Europa, semn că tranzacția este în curs de concretizare.

„Rafinăria Petrotel funcționa oricum cu dificultate: ea a fost de mult timp pe lista de vânzare (aproape un deceniu) din cauza instalațiilor învechite ce necesită investiții masive. De aceea, interesul investitorilor a fost redus până acum, iar vânzarea forțată de sancțiuni are loc într-un context delicat”, explică fondatoarea CC Tax Advisory.

Pe de altă parte, într-o intervenție pentru Ziare.com, analistul economic Andrei Caramitru a acuzat legăturile cofondatorului Gunvor Group cu Vladimir Putin, care sunt binecunoscute.

„Gunvor este de fapt o firmă de trading de petrol deținută de un oligarh sancționat (Gennady Timchenko, n.r.), dar toată lumea știe că este pușculița lui Putin direct, adică acțiunea este făcută la sfidare, cum ar veni”, arată Caramitru.

Pe de altă parte, în ce privește datoriile Lukoil către statul român, analistul economic spune că acesta ar putea interveni, dacă ar fi „smart”, să preia datoriile, să lanseze un procent de vânzare a acestor acțiuni pe care le-a preluat în contul datoriei și să se regleze ulterior, dacă suma e mare, cu cine va fi viitorul acționarul Lukoil.

Totodată, acesta mai arată faptul că problema cu Lukoil este în principal la bulgari, nu la noi, pentru că 80% din diesel este produs de rafinăria din Burgas, ceea ce înseamnă că, dacă respectiva rafinărie se închide, e ca și cum s-ar închide toate rafinăriile din România.

Pe de altă parte, răscumpărarea datoriei Lukoil către statul român sub forma unei privatizări este susținută și de analistul economic Cristian Păun, care a explicat pentru Ziare.com faptul că o soluție pentru această situație ar putea fi conversia datoriei în acțiuni si vânzarea ulterioară pe bursă.

„Statul transformă creanțele sale asupra Lukoil în acțiuni. Apoi caută un cumpărător la ele sau le vinde prin IPO (ofertă publică) spre publicul larg. O variantă este o ofertă către fondurile de pensii P2”, arată Cristian Păun.

Totodată, într-o altă opinie formulată pentru Ziare.com, consultantul de business Bogdan Mugescu a explicat faptul că statul român are toate instrumentele la dispoziție să-și recupereze datoria către statul român, care la nivelul anului 2024 era de aproape 1,5 miliarde de lei.

„Avizarea tranzacției cu activele Lukoil din România trece pe la multe autorități române, inclusiv prin CSAT. La nivel de CSAT a trecut inclusiv tranzacția Mega Image-Profi, plus la nivel de Bruxelles. Inclusiv tranzacția cu fondul finlandez (Mehiläinen Group, n.r.) care a cumpărat Regina Maria, tot prin CSAT a trecut”, mai spune acesta.

Pe de altă parte, Cornelia Năstase mai spune că pentru economia României schimbarea proprietarului Petrotel ridică întrebări despre continuitatea producției, a securității aprovizionării cu carburanți, dar și a veniturilor bugetare asociate sectorului petrolier.

În plus, aceasta mai arată și care este impactul economic imediat al vânzării Lukoil Petrotel, dar și vulnerabilitățile care se pot desprinde de aici.

Continuitatea operațiunilor și securitatea energetică:

- Scenariul optimist este ca noul proprietar (Gunvor sau alt investitor aprobat) să mențină operațiunile Petrotel la capacitate normală. Astfel s-ar asigura continuitatea aprovizionării pieței locale cu produse petroliere rafinate intern, evitându-se perturbări în lanțul de distribuție.

- România depinde oricum de importuri pentru o parte din consumul de carburanți, dar oprirea bruscă a Petrotel ar crește această dependență.

- Vulnerabilitatea apare în scenariul pesimist – dacă tranzacția e întârziată sau eșuează și rafinăria ar fi obligată să-și înceteze activitatea.

Un astfel de șoc ar implica creșterea importurilor de carburanți, eventuale presiuni pe prețuri și risc punctual de deficit pe termen scurt. Totuși, având în vedere capacitatea altor rafinării din regiune (ex. Petrom și importuri), riscul major ar fi temporar și gestionabil, dar nu de neglijat.

Păstrarea locurilor de muncă și a investițiilor locale:

- Rafinăria Petrotel și rețeaua de benzinării Lukoil însumează câteva mii de locuri de muncă directe și indirecte. Scenariul favorabil (continuarea activității cu un nou proprietar) înseamnă păstrarea acestor joburi – deci stabilitate socială în Ploiești și în rețeaua de distribuție națională. În plus, un investitor serios ar putea aduce capital pentru modernizarea instalațiilor învechite, crescând competitivitatea și poate extinzând pe viitor operațiunile.

- Pe de altă parte, un scenariu nefavorabil (închiderea sau reducerea activității) ar însemna pierderea acestor locuri de muncă, cu impact social și economic local. Ar crește numărul șomerilor și presiunea pe bugetul de asigurări sociale, iar expertiza forței de muncă specializate în rafinare s-ar putea irosi sau migra în afara țării.

- Pierderea unui contribuabil major poate antrena efecte în lanț: scade cererea pentru furnizori locali, scad venituri colaterale în comunitate și se erodează încrederea investitorilor în stabilitatea mediului de afaceri.

Posibile vulnerabilități economice și financiare:

- Vânzarea forțată într-un interval scurt ridică problema prețului de vânzare și a capacității noului investitor de a susține afacerea. Dacă prețul de tranzacție este redus (dat fiind contextul de sancțiuni și graba vânzării), noul proprietar ar putea fi tentat să recupereze investiția rapid, eventual prin reduceri de costuri sau revânzarea unor active.

- O altă vulnerabilitate constă în profilul cumpărătorului: Gunvor este un jucător important pe piața globală de trading de petrol, însă a avut în trecut legături cu oligarhi ruși.

Va depinde de autoritățile occidentale și de cele naționale: CEISD, să aprobe tranzacția și să se asigure că noul proprietar nu reprezintă un risc de încălcare a sancțiunilor.

- Din perspectivă fiscală: orice perioadă de tranziție sau incertitudine se poate traduce în întreruperea temporară a fluxurilor financiare către buget – de exemplu, dacă în procesul de predare-primire a afacerii apar opriri de producție sau blocaje.

Nu în ultimul rând, fondatoarea CC Tax Advisory explică faptul că sunt trei scenarii legate de veniturile aduse la buget de operațiunile Lukoil, modulând impactul pe principalele categorii de taxe:

A) Scenariul de continuitate (optimist): Rafinăria continuă să funcționeze normal sub un nou proprietar. În acest caz, veniturile din TVA și accize rămân practic neschimbate. Combustibilul vândut în România generează TVA și acciză la volum relativ constant (cererea de carburanți este stabilă). Cei peste 300 de distribuitori Lukoil vor continua să vândă combustibil, deci TVA colectată din vânzarea benzinei și motorinei se menține. Acciza la carburanți – una dintre cele mai importante surse de venit la buget – nu ar trebui să sufere scăderi, deoarece consumul intern va fi aprovizionat fie de Petrotel, fie din import, acciza fiind datorată oricum la punerea în consum. În esență, statul nu pierde accize și TVA dacă operațiunile continuă, chiar și cu alt proprietar, iar aprovizionarea stabilă evită fluctuații de preț ce ar putea afecta aceste încasări.

Pe partea de impozit pe profit, situația ar putea chiar să se îmbunătățească: noul investitor ar putea optimiza mai bine afacerea. În 2023, rafinăria Petrotel a avut un profit modest (~62 milioane lei), ceea ce la cota de 16% implică sub 10 milioane lei impozit pe profit plătit. Rețeaua de benzinării era pe pierdere (–145 milioane lei în 2024) deci nu a plătit impozit pe profit.

Un proprietar eficient, prin urmare, ar putea reduce pierderile pe partea de retail și crește marja rafinăriei, generând astfel pe termen mediu un impozit pe profit mai consistent către buget. Impozitele pe salarii și contribuțiile sociale s-ar menține, întrucât salariații își păstrează locurile de muncă; mii de angajați continuă să plătească impozit pe venit și contribuții (pensii, sănătate), contribuind cu sume considerabile la bugetul general consolidat.

B) Scenariul de stagnare (status quo moderat): Tranziția de proprietate provoacă incertitudine și o funcționare sub capacitate optimă pe termen scurt, dar fără închidere completă. În acest tablou, rafinăria ar putea opera la turație redusă câteva luni, stocurile de petrol ar putea varia, însă impactul pe TVA și accize ar fi în mare parte neutru. Orice deficit de producție internă s-ar compensa prin importuri de carburanți, pe care se aplică aceleași taxe indirecte.

Bugetul ar resimți totuși un impact negativ pe termen scurt la impozitul pe profit – dacă în perioada de tranziție compania generează pierderi ori profit neglijabil, statul nu încasează impozit pe profit (dar acesta oricum era modest anterior). Impozitele din salarii ar putea scădea ușor dacă noul proprietar eficientizează personalul sau dacă sunt întreruperi temporare (șomaj tehnic compensat parțial de stat, de exemplu).

Per ansamblu însă, un scenariu de stagnare prelungește incertitudinea fără a produce pierderi majore imediate la capitolul TVA/accize – riscul principal fiind prelungirea unei stări de ineficiență care reduce potențialul contribuției sectorului petrolier la buget.

C) Scenariul pesimist (închidere sau reducere drastică): Tranzacția eșuează ori noul proprietar decide ulterior închiderea rafinăriei din cauza neprofitabilității. În această situație, impactul negativ se resimte mai ales la nivel local și pe termen mediu.

TVA și accize: Statul ar continua să colecteze TVA și accize pentru carburanții vânduți – România ar importa masiv) pentru a acoperi cererea. Așadar, încasările din accize nu ar scădea semnificativ imediat, deoarece consumul intern rămâne, iar acciza se aplică la volum indiferent de proveniență.

TVA-ul aferent vânzărilor de benzină ar putea chiar crește ușor dacă prețurile de la pompă cresc din cauza dependenței de import (TVA fiind procent dintr-un preț mai mare).

Impozitul pe profit: aici apare pierderea – Petrotel ar dispărea ca entitate producătoare de profit în România, deci cei ~10 milioane lei impozit anual (estimativ) s-ar pierde, la fel și orice profit viitor potențial. Mai grav, dispariția unui contribuabil mare afectează furnizorii locali (care la rândul lor plăteau impozite pe profit și TVA pe servicii) și reduce atractivitatea județului Prahova ca pol industrial.

Impozitele pe salarii și contribuții: acestea ar scădea drastic – sute sau mii de angajați rămân fără job. Dacă estimăm, de exemplu, 1.000 de angajați cu salariul mediu pe economie (~6.000 lei brut lunar), contribuțiile anuale ale angajatorului și angajaților ar fi în jur de 36 milioane lei pe an către buget (peste 3 milioane lei/lună).

Pierderea acestor contribuții depășește cu mult ceea ce bugetul încasa din impozitul pe profit al companiei. De asemenea, bugetele locale (municipiul Ploiești și comunele din jur) ar pierde taxe locale (impozit pe proprietăți industriale, taxe locale pe clădiri și terenuri) și s-ar majora cheltuielile cu ajutorul de șomaj.

Pe termen lung, un astfel de scenariu pesimist ar eroda baza de impozitare: în locul unei companii mari care contribuia la PIB și la buget, rămân costuri sociale și o dependență mai mare de importuri (bani ce ies din economie).

