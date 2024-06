Twitter a marit capitalizarea unei companii cu 1 mld de dolari

Capitalizarea companiei poloneze de gaze naturale PGNiG a crescut marti cu pana la 1 miliard de dolari dupa ce investitorii au primit indicii privind un acord cu Gazprom dintr-un mesaj postat pe Twitter de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, inaintea anuntului oficial.

"Intuitia imi spune ca Budzanowski (n. r. ministrul Trezoreriei) va avea informatii importante legate de pretul gazelor in Polonia", a scris ministrul de externe, citat de Financial Times.

Dupa aceasta postare, investitorii au facut legatura cu negocierile pe care reprezentantii guvernului le aveau cu Gazprom privind reducerea pretul gazelor printr-un contract pe termen lung. Negocierea are ca scop sa aduca Polonia mai aproape de contractele altor clienti mari ai Gazprom, precum Germania.

Actiunile PGNiG, companie controlata de stat, au crescut, marti, cu 15% pe bursa de la Varsovia, ceea ce inseamna un plus de un miliard de dolari la capitalizarea companiei.

Polonia importa anual 10,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia, in conditiile in care consum total din intreaga tara se ridica la 14 miliarde de metri cubi. Contractul cu Gazpom expira in 2022.

