Condmag a incheiat cu Transgaz contracte de peste 40 milioane lei

Condmag Brasov a incheiat un contract cu Transgaz pentru executia lucrarii "Conducta de transport gaze naturale 24" Masloc Recas, in valoare de 15,39 milioane lei, fara TVA.

De asemenea, Condmag, in calitate de lider al asocierii cu SC Ami Baia Mare si SC Imi Baia Mare, a mai incheiat cu Transgaz, in perioada septembrie-noiembrie, contracte de executie lucrari in valoare de 24,32 milioane lei, fara TVA, se arata intr-un raport transmis Bursei, scrie Newsin.

In aceeasi perioada, s-au incheiat contracte de executie lucrari cu alti beneficiari in valoare de 10,37 milioane lei, fara TVA.

Condmag a inregistrat in primele noua luni din acest an o pierdere de 11,37 milioane de lei, fata de un profit de 1,60 milioane lei in aceeasi perioada din 2011.

