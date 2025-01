ANRE răspunde voalat reclamațiilor făcute de furnizorii din energie. Prima jumătate din datoriile Guvernului către privați, încă în analiză

În perioada decembrie 2024 - 23 ianuarie 2025 au fost verificate şi trimise spre plată Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii - Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) cereri de aproape 327 milioane de lei, a anunţat, joi, preşedintele ANRE, George Niculescu, în condițiile în care Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) a semnalat cu o zi înainte că restanțele statului au depășit 8 miliarde de lei din schema de plafonare a energiei, cerând de urgență autorităților păstrarea calendarului inițial al ridicării plafonării prețurilor la energie pe data de 1 aprilie.

„În momentul de faţă, la autoritatea de reglementare sunt depuse spre verificare şi analiză cereri care însumează aproximativ 4 miliarde de lei. În perioada decembrie - jumătatea lunii ianuarie, au fost verificate şi trimise spre plată Ministerului Energiei şi ANPIS-ului cereri în valoare de 327 de milioane de lei. Continuăm verificările, menţinem ritmul, trebuie să ţinem cont de faptul că trebuie să respectăm eşantioanele de verificare prevăzute de cadrul legislativ. De asemenea, trebuie să ţinem cont că vorbim de bani publici, bani de la bugetul de stat, de aceea verificăm cu maximă responsabilitate solicitările furnizorilor", a spus Niculescu, într-o întâlnire cu jurnaliştii, potrivit Știrile Pro TV.

Potrivit sursei citate, din total, cereri în valoare de 202,561 milioane de lei au fost trimise la ANPIS, pentru consumatorii casnici, în timp ce cererile trimise la Ministerul Energiei, pentru cei non-casnici, însumează 124,25 milioane de lei.

Furnizorii au reclamat vehement păstrarea plafonării și datoriile în care au intrat din cauza compensărilor promise de Stat

„Furnizorii de energie nu mai pot susține schema de plafonare în condițiile în care întârzierile la plată depășesc mai mult de un, sumele restante find de peste 8 miliarde de lei. Schema de pomană electorală este susținută de furnizori de un an. Există riscul ca unii furnizori să nu-și mai poată permite să rămână în business, lucru care deja se întâmplă, și afectează întreg lanțul – distribuție, transport, producători – și mai ales pe consumatori”, arată Asociația Furnizorilor de Energie din România.

Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, a precizat, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate, că restanțele statului român la compensațiile datorate furnizorilor de energie depășesc 8 miliarde de lei în prezent, de la 5 miliarde de lei cât erau în octombrie 2024. „S-a ajuns cu decontarea la consumul lunii ianuarie 2024, deci sunt întârzieri de 1 an. Unele companii au sume neconfirmate din octombrie 2023. Sunt sute de raportări la ANRE, în stand by. Procedura actuale decurge astfel: un furnizor trimite rapoarte pentru un milion de clienți, dacă ANRE are întrebări despre un client sau doi, se returnează tot portofoliul până când se răspunde pentru acei doi clienți. Avem mereu un astfel de ping-pong. Am cerut din toamna anului trecut modificarea mecanismului de verificare și să existe o confirmare parțială a sumelor.”

Ultimele precizări din partea Ministerului Energiei sugerează că prelungirea plafonării este cel mai probabil scenariu luat acum în calcul de Executiv. Ziare.com a publicat ieri un material în care expertul în energie Dumitru Chisăliță a detaliat modul în care prelungirea perioadei de plafonare a prețurilor este singura cale viabilă în momentul de față, în contextul în care Guvernul nu a pregătit reliberalizarea pieței din timp, iar efectul imediat s-ar regăsi inadvertent în facturile consumatorilor cei mai vulnerabili.

