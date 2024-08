Soluția lui Burduja pentru a rezolva criza termoficării în București: „Am pus la dispoziţie aproape jumătate de miliard de euro”

Sistemul de termoficare al Capitalei trebuie modernizat şi gestionat mult mai eficient, iar Ministerul Energiei a prezentat mai multe soluţii pentru rezolvarea problemelor, precum fuziunea ELCEN-Termoenergetica, modernizarea CET-urilor şi a reţelei şi energia geotermală, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Suntem din nou în faţa unei crize majore a sistemului de termoficare din Capitală, o situaţie care afectează direct confortul şi viaţa de zi cu zi a bucureştenilor. Capitala are nevoie de soluţii urgente şi de o viziune clară pentru a depăşi aceste probleme grave, recurente. Am prezentat la nivelul Ministerului Energiei mai multe soluţii. Prima şi cea mai importantă este fuziunea ELCEN-Termoenergetica, proces aprobat la nivelul Guvernului şi CGMB, iar Ministerul Dezvoltării a promovat deja schimbările legislative necesare. Lucrurile sunt în desfăşurare, iar până la final de 2025 fuziunea ar trebui să fie gata.

A doua este modernizarea CET-urilor, pentru care ne străduim să obţinem finanţarea necesară din Fondul pentru Modernizare - bani nerambursabili, un aer mai curat în Bucureşti şi facturi la întreţinere mai mici. A treia este modernizarea reţelei, pentru care am pus la dispoziţie aproape jumătate de miliard de euro, tot din Fondul pentru Modernizare. A patra este energia geotermală, pentru care deja am dat drumul la studiul de fezabilitate, în parteneriat cu SUA", a scris Burduja, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Care sunt următorii pași pentru Ministerul Energiei

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că a discutat telefonic, miercuri, cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, cu privire la starea reţelei de termoficare din Bucureşti, urmând ca în perioada ce vine să aibă loc mai multe întâlniri, inclusiv cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în vederea îmbunătăţirii situaţiei.

„Apropo de reparaţii, vedem cu toţii că în Bucureşti e o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare, jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi, de dimineaţă, am vorbit cu domnul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi am convenit ca, împreună cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să avem întâlniri şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru. Cred cu tărie, când este vorba de viaţa oamenilor, că trebuie să colaborăm şi nu contează culoarea politică, iar plasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie", a precizat Marcel Ciolacu, în şedinţa de Guvern.

