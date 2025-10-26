Parcul fotovoltaic din România deținut de cel mai bogat ucrainean va putea alimenta până la 50.000 de gospodării FOTO

Parcul fotovoltaic Văcărești este aproape de momentul în care va fi pus în funcțiune, a anunțat DRI, parte a DTEK, conglomeratul energetic controlat de cel mai bogat ucrainean. Compania a publicat poze cu parcul ce va produce 126 MW, suficient pentru a putea alimenta până la 50.000 de gospodării.

„Progresele continuă în România. Parcul fotovoltaic Văcărești, cu o capacitate de 126 MW, se apropie cu pași repezi de momentul punerii în funcțiune și de prima sa injecție de energie curată în rețeaua națională”, a transmis DRI, parte a grupului controlat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean.

„Echipele noastre au finalizat acum componentele esențiale ale infrastructurii, inclusiv câmpul solar, stația de transformare și traseul cablului de 110 kV, în strânsă colaborare cu autoritățile locale”, se mai arată în comunicatul companiei.

Parcul fotovoltaic Văcărești, situat în județul Dâmbovița, va avea o capacitate instalată de 126 MW, suficientă pentru a alimenta aproximativ 50.000 de gospodării și pentru a evita aproximativ 48,600 de tone de dioxid de carbon pe an.

„Este cel mai mare proiect de construcție al nostru de până acum. Odată pus în funcțiune, va deveni al patrulea activ operațional din România, extinzând capacitatea noastră totală în exploatare la aproape 300 MW și consolidând contribuția noastră la tranziția energetică a țării”, mai transmite DRI.

Construcția parcului fotovoltaic Văcărești a început în ianuarie 2025, iar planul inițial vizează începerea operațiunilor în toamna acestui an.

Din ianuarie 2027, DRI va vinde 50% din producția parcului fotovoltaic Văcărești către OMV Petrom SA. Semnat în decembrie 2024, contractul de vânzare este face parte din cel mai mare acord de achiziție directă de energie fotovoltaică din România.

