România urmează să importe gaze dintr-un nou terminal străin. Când va fi pus în funcțiune și cât LNG va intra în țară

După aproape șase luni de întârzieri, terminalul LNG din portul grecesc Alexandroupolis va fi pus în funcțiune la 1 octombrie, potrivit ministrului bulgar al Energiei, Vladimir Malinov.

Ministrul bulgar al Energiei a primit asigurări că problema tehnică de la unitatea plutitoare de stocare și regazificare (FSRU) din Alexandroupolis, ce a întârziat debutul operării, este sub control. Malinov a afirmat că a fost detectată apă în conducta de gaze care duce la țărm. El a spus că obstacolul a fost însă depășit neintruziv și fără costuri suplimentare, iar lansarea terminalului LNG este programată pentru 1 octombrie, relatează Economica.net.

Punerea în funcțiune preconizată coincide cu începutul anului gazier. „Începerea exploatării comerciale a terminalului în această toamnă va oferi un avantaj competitiv și va asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale pentru sezonul de iarnă următor pentru regiunea Europei de Sud-Est, având în vedere posibila suspendare a transportului de gaze naturale rusești prin teritoriul ucrainean de la începutul anului viitor”, a declarat Malinov.

Sloturile pentru furnizori vor fi alocate până la sfârșitul acestei luni

Terminalul de la Alexandropoulis are o capacitate de 153.500 de metri cubi și va fi capabil să transforme LNG în 5,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Terminalul este esențial pentru așa-numitul proiect al Coridorului Vertical al Gazelor, care ar urma să aducă gaze non-rusești în mare parte din Europa de Est, inclusiv în România. Extinderea planificată a Interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB) la cinci miliarde de metri cubi pe an de la trei miliarde depinde de punerea în funcțiune a instalației de la Alexandroupolis, mai arată sursa citată.

Totodată, terminalul ar fi trebuit să intre în operare comercială încă din luna aprilie, dar a apărut o problemă cu sistemul de conducte submarine și terestre, care conectează Unitatea Plutitoare de Stocare și Regazeificare (FSRU) ancorată în larg la sistemul național de transport al gazelor. Grecia dispune deja de un terminal LNG în Revithoussa.

