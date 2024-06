Drumul către energie ieftină. La ce fel de proiecte poate apela România pentru a reduce vârfurile de prețuri la electricitate

În mai multe țări europene, energia solară este atât de abundentă încât aduce prețurile pentru electricitate la niveluri negative, în unele zile. Pe 16 iunie, spre exemplu, și România a înregistrat șapte ore în care prețurile la energia electrică au fost zero sau chiar negative.

Totuși, continentul are prețuri la extreme; costurile explodează în cele mai multe seri, iar autoritățile și companiile au de ales dintre opțiuni deocamdată imperfecte pentru a echilibra balanța.

Țările care înregistrează prețuri mici sau chiar negative au, în principiu, trei variante pentru o piață mai eficientă, analizează The Economist. În zonele care au surplus, energia suplimentară poate fi trimisă către zone unde există un deficit – și, deci, prețurile sunt mari -, mutarea vârfului de cerere în alt interval orar, în care energia solară poate prelua o mare parte din nevoi și, respectiv, înmagazinarea energiei sub diferite forme.

Pentru prima opțiune, este nevoie de o extindere a rețelei pentru a asigura conexiunea între comunități, iar aceste lucrări sunt unele de durată. Mai mult, pot fi situații în care localnicii se opun – transferul electricității ieftine între țara lor și țara vecină ar ajunge să îi ajute pe vecini, posibil în dezavantajul lor, conform sursei citate. La 14 iunie, guvernul suedez a anunțat că va pune frână planurilor de a construi o legătură electrică submarină cu Germania. Motivul citat ține de eficiență.

"Nu putem conecta sudul Suediei, care are un mare deficit în producție de electricitate, cu Germania, unde piața pentru energie electrică nu funcționează eficient astăzi. Există un risc ca acest lucru să conducă la prețuri mai mari și o piața a electricității mai instabilă în Suedia", a declarat ministra Energiei din Suedia, Ebba Busch, conform Reuters.

Vestea a venit după mai bine de șapte ani de la primele înțelegeri semnate între părți pentru cablul de 700 de megawați. Între timp, Europa înregistrează printre cele mai mari creșteri în ceea ce privește puterea instalată în panouri fotovoltaice, chiar dacă liderul detașat rămâne China. Anul trecut, puterea instalată a crescut cu 58 de gigawați, conform unei analize realizate de Euronews la finalul lui 2023. În același timp, energia solară duce la cele mai mici prețuri la electricitate, conform aceleiași surse.

De la începutul lui 2024, România a înregistrat prețuri negative în piața pentru ziua următoare în 775 de intervale de o oră. Incluzând întreaga zi de luni, 24 iunie, au fost 4.224 de prețuri orare în acest an, însemnând că prețurile au fost sub zero în peste 18% dintre intervalele orare, arată datele consultate de Ziare.com, furnizate de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică (ENTSO-E).

O altă variantă discutată în analiza de la The Economist este transferul cererii. Programul oamenilor este aproape un dat, iar consumul mai ridicat de energie se va manifesta inclusiv spre seară, când oamenii se întorc de la muncă acasă. În schimb, încărcarea mașinilor electrice s-ar putea face doar în anumite intervale de energie abundentă pentru a echilibra cererea. Totuși, în țări precum România, aceste vehicule rămân puține, în ansamblul lucrurilor – cota de piață a mașinilor electrice este sub 11%, arată o analiză recentă.

În ultima perioadă, a fost evident faptul că seara aduce vârfuri de preț pentru electricitate în România. O problemă pe acest segment este faptul că energia solară, odată produsă, nu este stocată. Recent, Guvernul a publicat pentru dezbatere Strategia Energetică a României, unde face referire inclusiv la acest aspect.

Guvernanții spun că țara are nevoie de "rezerve energetice strategice", mai ales de stocare în baterii, acest lucru impunându-se ca "o măsură de securitate națională". Această prioritate vine pentru a regla fluctuațiile de consum și de producție și, în plus, susține obiectivele climatice ale României, se arată în document. La final de mai, șeful Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Neculaescu a spus că fondurile din programul Casa Verde ar putea fi acordate și pentru instalarea de baterii.

Stocarea mai bună este prezentă și în analiza The Economist, care citează un producător de soluții de înmagazinare a energiei electrice ca spunând că "folosirea eficientă a electricității în surplus nu este luată în considerare și nu este încurajată în Europa". În Finlanda, un proiect inovator vrea să folosească energia solară termică generată pe timp de vară, care altfel ar fi irosită, pentru a încălzi orașul Vantaa în sezonul rece, conform Clean Technica.

"Lumea este în mijlocul unei tranziții energetice imense. Energia solară și cea eoliană au devenit tehnologii vitale în tranziția dinspre combustibili fosili către energie verde. Cea mai mare provocare a tranziției energetice de până acum a fost incapacitatea de a stoca aceste forme intermitente de energie pentru folosire ulterioară. Din păcate, soluțiile de stocare la scară mică precum bateriile sau acumulatorii nu sunt suficiente. Este nevoie de soluții mari, la scară industrială" a declarat Jukka Toivonen, directorul general al companiei care se ocupă de acest proiect, pentru sursa citată.

