Ce drepturi noi obțin românii prosumatori din 2024. Noua lege a energiei și gazelor naturale a trecut de Parlament

Inițiativa legislativă privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 înaintată de senatorul UDMR Antal Lóránt, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, a fost aprobată de Senat și Camera Deputaților.

Proiectul prevede schimbări substanțiale în ceea ce privește drepturile prosumatorilor. Printre noile prevederi se numără faptul că aceștia vor avea posibilitatea să ceară compensare financiară la nivel lunar, iar valoarea surplusului de energie va putea fi donată sau utilizată pentru decontarea facturii de gaze. În prezent, în România există peste 80.000 de prosumatori, care produc în jur de 1.000 de MW de energie. Decontarea facturii de gaze naturale va fi posibilă doar în cazul în care atât furnizarea energiei electrice, cât și a gazelor naturale este efectuată de aceeași firmă, iar donarea surplusului se va putea face doar către consumatori aparținând aceluiași furnizor ca prosumatorul.

Ce înseamnă compensare cantitativă și cum va avea loc procesul de facturare

Una dintre cele mai importante schimbări este o nouă formă de „compensare cantitativă". Potrivit noii legi adoptate, compensarea cantitativă este “procesul prin care furnizorul de energie electrică precizează în factura/facturile emise prosumatorului care deţine centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, cantitatea de energie electrică consumată din reţea de către prosumator, cu preţul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi prosumator, la care se adaugă tarifele şi taxele legal prevăzute şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată de către prosumator la un preţ egal cu preţul energiei electrice active, fără taxe şi tarife, facturând lunar diferenţa”.

Mai concret, până acum prosumatorii, în cazul în care dispuneau de o balanță pozitivă, aveau dreptul la compensare financiară doar după 24 de luni, acest termen se va reduce, opțional, până la perioade de o lună.

Antal Lóránt a declarat că ”vorbim de un interes în creștere în rândul populației pentru instalarea de panouri fotovoltaice, dar, în același timp, suntem conștienți de faptul că sistemul actual de compensare și de gestionare a surplusului produs poate fi îmbunătățit. Unul dintre primii pași este acela de a acorda prosumatorilor cu o capacitate de producție de până 200 de kW posibilitatea să aleagă când doresc să solicite compensarea financiară care li se cuvine pe baza surplusului”.

De asemenea, s-a revizuit definiția prosumatorului, definindu-se acum ca fiind clientul final ce produce energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu și care poate vinde sau stoca energia, precum și compensa financiar excedentul de energie produs. Aceste activități se pot derula în condiții specifice legate de furnizorul de energie și racordarea la rețeaua electrică.

„Dezbatem, la Senat, un proiect legislativ extrem de important privind prosumatorii. Am depus o iniţiativă legislativă înainte să se termine sesiunea parlamentară din vară, care aduce trei modificări, zic eu, esenţiale la statutul şi drepturile prosumatorilor. Primul punct: acel termen de 24 de luni care este astăzi definit pentru decontarea surplusului de energie electrică să îl reducem la o decontare lunară.

Deci, dacă doreşte prosumatorul să facă această decontare a surplusului să poată să o facă lunar. Al doilea punct sau a 2-a modificare, zic eu, extrem de importantă: în acea condiţie în care un prosumator are acelaşi furnizor de energie electrică şi gaze naturale, din surplusul produs de energie electrică, din valoarea surplusului de energie electrică, să poată să deconteze factura de gaze naturale. Iar a treia modificare se referă la, am numit-o noi, donarea surplusului de energie electrică la spitale, aşezăminte culturale sau chiar şi membri ai familiei lor.

Tot aşa, cu condiţia să aibă acelaşi furnizor de energie electrică. Până la urmă, nu este o donare propriu-zisă, ci este redirecţionarea surplusului de energie electrică produs de prosumatori”, a explicat Antal, la o conferinţă organizată de InvesTenergy.

Noi praguri de echilibrare a consumului

Proiectul legislativ stabilește de asemenea că prosumatorii cu o putere instalată de până la 900 kW nu sunt supuși responsabilității de echilibrare, modificând pragul anterior de 400 kW. Prosumatorii, fie că sunt persoane fizice, juridice sau autorități publice locale, care dețin unități de producție cu putere instalată de până la 900 kW, pot comercializa energia produsă sau stocată.

În plus, autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei din surse regenerabile finanțate parțial sau integral din fonduri publice beneficiază de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și consumată.

Prosumatorii cu unități de până la 400 kW au opțiunea de a alege unul dintre mecanismele de compensare pentru o perioadă de minim 6 luni. Aceste mecanisme de compensare se aplică și contractelor existente la momentul intrării în vigoare a legii.

”Știind că investițiile în panouri fotovoltaice constituie o decizie serioasă, dorim prin acest proiect legislativ să facem tangibile rezultatele unei astfel de investiții. În acest sens aducem două schimbări: posibilitatea decontării facturii de gaze naturale cu valoarea surplusului de energie electrică produsă și posibilitatea donării surplusului către alți consumatori, cum ar fi spitalele, școlile, familiile nevoiașe sau punctele de consum deținute de alți membrii ai familiei”, a precizat senatorul UDMR, conform Invest Energy.

Decontarea facturii de gaze naturale va fi posibilă doar în cazul în care atât furnizarea energiei electrice, cât și a gazelor naturale este efectuată de aceeași firmă, iar donarea surplusului se va putea face doar către consumatori aparținând aceluiași furnizor ca prosumatorul. „Elaborarea acestei modificări legislative a reprezentat un proces în care am ținut cont de fiecare punct de vedere al părților implicate, de la ANRE și Ministerul Energiei până la asociațiile reprezentative. Nu am ezitat să perfecționăm textul acestei modificări prin amendamente și nu am ezitat să ascultăm părerile profesioniștilor. Scopul nostru a fost clar: să eficientizăm sistemul prosumatorilor și să le înlesnim deciziile”, a conchis Antal Lóránt.

Potențialul fotovoltaic al României

În ultimii ani, România a înregistrat o creștere notabilă a capacității fotovoltaice, ajungând la o capacitate totală instalată de 1.513 MW până în iunie 2021, conform datelor Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Această expansiune a fost stimulată de diverse inițiative guvernamentale, precum programele de certificate verzi, subvențiile pentru instalarea panourilor solare și programul "Casa Verde Fotovoltaice". Printre cele mai ample proiecte fotovoltaice din țară se numără parcul fotovoltaic din Craiova (56 MW), cel de la Fermele Solare Băleni (45,6 MW) și cel din Prahova (33 MW).

Deși România a făcut progrese considerabile, capacitatea fotovoltaică a țării rămâne modestă în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene, existând un potențial mare de creștere, în special în regiuni cu niveluri ridicate de insolație, cum ar fi Dobrogea și Muntenia. Potrivit unui raport din 2021 al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), China este țara cu cel mai mare potențial fotovoltaic din lume, cu o capacitate teoretică instalabilă de aproximativ 4.813 GW. În plus, alte țări cu un potențial fotovoltaic ridicat includ Statele Unite ale Americii (1.432 GW), India (1.337 GW), Australia (1.242 GW) și Brazilia (554 GW).

