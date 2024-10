Nuclearelectrica va avea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 14 noiembrie aprobarea contractului pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, care va fi semnat cu consorţiul internaţional format din companiile Fluor şi Sargent & Lundy din Statele Unite ale Americii, Atkins Realis din Canada şi Ansaldo din Italia. Contractul va fi semnat la summitul pentru climă din Azerbaidjan, de luna viitoae.

„Visul unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă devine realitate, după decenii de aşteptare. În ultimele luni, au fost negocieri complexe între echipele Energonuclear, compania de proiect, și consorţiul internaţional selectat pentru realizarea investiţiei. Vineri, Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica a votat în unanimitate pasul următor, iar ministerul a solicitat suplimentarea ordinii de zi pentru AGA Nuclearelectrica din 14 noiembrie cu aprobarea contractului pentru realizarea unităţilor 3 şi 4, care va fi semnat într-un cadru special, cu ocazia COP 29, la Baku”, a anunţat luni ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lămuririlor oferite de Ministrul Energiei pe Facebook, finanţarea proiectului este susţinută şi de statele participante, prin intermediul băncilor de import-export: USEXIM (3 miliarde de dolari), Canada (2 miliarde de dolari canadieni, acord semnat la Ottawa) şi Italia (2 miliarde euro, acord semnat în februarie 2024). Statul român se angajează, de asemenea, să sprijine acest proiect strategic cu toate resursele necesare.

„Investiția în reactoarele 3 și 4 a fost blocată, amânată, uitată timp de decenii, din varii motive. Reușim acum să punem proiectul pe un drum fără întoarcere, cu parteneri serioși, cu o tehnologie deja validată la unitățile 1 și 2, care au fost și sunt printre cele mai performante reactoare nucleare din lume. Programul nuclear civil românesc merge mai departe și înseamnă șansa României de a avea energie sigură, la un preț accesibil și fără emisii de CO2. Facturi mai mici pentru români, competitivitate pentru companiile româneşti, locuri de muncă şi dezvoltare. (…) Proiectul unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă este cel mai important demers pentru sistemul energetic naţional – şi a fost cel mai greu din întreg mandatul echipei mele”, a declarat Sebastian Burduja.

Reactoarele 3 și 4, pe masa discuțiilor a acționariatului Nuclearelectrica

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a SNN din 14 noiembrie, Ministerul Energiei, în calitate de acţionar majoritar, a solicitat completarea ordinii de zi, între altele, cu următoarele puncte: aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie şi servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comercială; aprobarea încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucureşti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. si Sargent & Lundy Energie S.R.L; aprobarea mandatării Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele şi pe seama societăţii EnergoNuclear S.A., Contractul EPCM privind Unităţile 3 şi 4; aprobarea Deciziei de Investire I şi trecerea în Etapa a II-a – Lucrări preliminare aferente Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă, relatează Economedia.

Furnizorul național de energie termică, electrică și combustibil nuclear Nuclearelectrica funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea la bursă a companiei în 2013. Compania contribuie cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% la producţia totală de energie fără CO2 din România.

