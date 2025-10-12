NuScale semnează noi acorduri în SUA. Proiectul românesc al reactoarelor modulare mici progresează cu încetinitorul

Compania americană NuScale Power a dezvăluit recent că a intrat într-un acord tripartit cu Departamentul de Energie al SUA și Carbon Free Power Project (CFPP LLC) pentru achiziționarea anumitor materiale cu ciclu lung de fabricație pentru vasul de presiune al reactoarelor modulare mici, produse inițial pentru a sprijini tocmai proiectul CFPP, în valoare de aproximativ 32,3 milioane de dolari. Dacă tranzacția nu se finalizează până la 1 octombrie, CFPP va transfera activele către Departamentul Energiei în locul NuScale (NYSE:SMR), conform acordului.

În urmă cu doi ani, amintește platforma de știri MSN, NuScale și Utah Associated Municipal Power Systems au pus capăt proiectului Carbon Free Power, care urma să fie amplasat la Laboratorul Național Idaho al Departamentului Energiei și care se preconiza că va consta în șase SMR-uri de 77 MW, generând un total de 462 MW.

Proiectul românesc NuScale, încetinit semnificativ față de calendarul inițial de implementare

În România, proiectul SMR de la Doicești este ținut pe pauză de mai mult timp. La începutul lunii septembrie, reprezentanții statului în Adunarea Generală Extraordinară a Nuclearelectrica s-au abținut de la votul în ședința AGA pentru introducerea fondului coreean de investiții DS Private Equity în acționariatul companiei RoPower Nuclear, care se ocupă de proiectul centralei nucleare cu reactoare mici modulare (SMR) de la Doicești.

În compania de proiect care dezvoltă centrala nucleară cu SMR de la Doicești, RoPower Nuclear, ar fi urmat să intre și acest fond de investiții, alături de Nuclearelectrica și Nova Power and Gas. Momentan, compania de stat și firma controlată de antreprenorul român Teofil Mureșan sunt singure în acest proiect, fiecare cu o cotă de 50%, amintea Economica.net pe 3 septembrie. Potrivit sursei citate, DS Private Equity a semnat în 2023 un acord cu Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, cu intenția de a investi 75 milioane de euro pentru dezvoltarea studiului FEED 2. „Suma de 75 de milioane de euro care va fi investită de DSPE, cu sediul central la Seul, face parte din angajamentul public-privat al partenerilor multinaționali din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite de a oferi până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din România”, informa Ministerul Energiei într-un comunicat de presă atunci.

Ads

Potrivit unor surse apropiate subiectului, ministerul nu ar fi fost de acord cu unele solicitări ale părții coreene, printre care ar fi fost un angajament ferm și scris pentru acordarea unui ajutor de stat pentru proiectul centralei de la Doicești, mai preciza atunci sursa citată. Ultimele hotărâri ale AGA Nuclearelectrica arată că proiectul ar fi trebuit să înceapă construcția în septembrie 2024 și să fie finalizat în 15 luni, dar nu au fost înregistrate progrese concrete până în prezent.

Proiectul SMR Doicești este dezvoltat în parteneriat cu Nova Power and Gas, Fluor, NuScale, Sargent & Lundy, Samsung, acționând împreună pentru un proiect de referință la nivel european și unul care să permită dezvoltarea lanțului de furnizare și obținerea unor garanții adiacente de dezvoltare a unui centru regional SMR prin experiența României, potrivit unor date Nuclearelectrica citate de Invest Energy în august 2025.

...citeste mai departe despre "NuScale semnează noi acorduri în SUA. Proiectul românesc al reactoarelor modulare mici progresează cu încetinitorul" pe Ziare.com

Ads