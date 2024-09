Prețul spot al energiei electrice a scăzut pentru prima dată vara aceasta. Cum explică Ministrul Energiei echilibrarea modestă a tarifelor

Prețul spot al energiei electrice a fost în august cu peste 25% mai mare decât acum un an. Totuși, a scăzut față de luna precedentă, pentru prima dată din primăvară încoace. Prețul mediu al pieței pentru ziua următoare (PZU) de la București, a fost, în august, de 631 de lei/MWh.

Cifrele au fost procurate de Economica.net, înainte cu câteva zile de momentul în care OPCOM urmează să publice datele oficiale. Dat fiind că, în iulie, același preț mediu a fost de 721 de lei/MWh, s-a înregistrat o scădere de circa 12,4% a prețului mediu PZU în luna august – sau o reducere du 90 de lei/MWh.

De ce a crescut prețul energiei electrice. Explicațiile specialiștilor

Prețul din august, deși este în continuare destul de mare, este mai scăzut totuși decât cel din iulie mai ales pentru că luna de raportare a avut câteva elemente extraordinare. În luna iulie, pe fondul temperaturilor caniculare care au condus la creșterea consumului, dar și a unei decuplări a zonei noastre de piața central și vest-europeană, s-au consemnat prețuri orare uriașe, în special în orele de vârf de seară, când nu mai există energie din surse fotovoltaice. Astfel, au fost sparte șapte recorduri de preț orar, cel puțin ale ultimului an, dacă nu mai mult. Ultimul dintre ele – 4.551 de lei/MWh, adică 916 euro/MWh, în data de 18 iulie la ora 21.00, arată Economica.net.

În luna august, chiar dacă a fost deficit de energie, pe fondul hidraulicității reduse, și chiar dacă am avut o avarie la una dintre unitățile nucleare, prețurile din PZU nu ai mai ajuns la aceleași niveluri. August a fost, de altfel, și prima lună din primăvară până acum în care prețul mediu PZU a scăzut, chiar dacă este este încă mare, Astfel, în iulie am avur o creștere masivă, de peste 48%, de la o lună la alta (plus 235 de lei/MWh). Creșterea masivă din iulie vine după alte două luni de creștere susținută a prețurilor. Astfel, în iunie, prețul mediu ponderat a fost de 520 de lei/MWh, iar în mai, același preț mediu ponderat a fost de doar 439 de lei/MWh.

Totuși, față de acum un an – august 2023 – prețul mediu PZU este cu peste 25% mai mare: atunci s-au înregistrat 502 lei/MWh. Piața spot nu numai că nu este o piață marginală în România, dar a și ajuns cea mai importantă sursă de energie pentru clienții finali.

Explicațiile ministrului Energiei pentru creșterile de prețuri

„În ultima perioadă probabil că aţi remarcat un preţ mai mare pe Piaţa Zilei Următoare, pe bursa energiei. E adevărat. Aceste creşteri de preţ nu se reflectă în factura românilor, nici în factura firmelor româneşti, pentru că există schema de compensare plafonare, o schemă valabilă până la 1 aprilie anul viitor. Sigur că există o sumă de factori care explică ce se întâmplă, poza de moment de pe piaţa energiei, de pe bursa energiei.(…) E adevărat, în luna iulie, de exemplu, şi în ultimele zile am văzut preţuri destul de mari: secetă, cel mai secetos an din ultimul deceniu, energia eoliană disponibilă în cantităţi reduse, deci n-a bătut vântul fiind foarte cald şi, de asemenea, o serie de indisponibilităţi tehnice”, a explicat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-o conferință de presă de joa trecută.

Printre aceste indisponibilităţi, ministrul le-a menţionat pe cele pe liniile de interconexiune cu Ungaria, în mod special, din cauza cărora România n-a putut beneficia de importurile de energie mai ieftină din vestul Europei. „Când ne uităm la acea hartă, unde România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia sunt cu preţuri ceva mai mari, vedem că este practic o piaţă decuplată, estul Europei de vestul Europei, din cauza acestor probleme de pe reţeaua maghiară”, a subliniat Sebastian Burduja, vorbind și despre ultima deconectare a Unității 1 de la Cernavodă. Potrivit sursei citate, ar trebui luat în calcul și exporturile de energie electrică spre Ucraina, care în vară ar fi ajuns la puteri orare de 1.000 MW.

