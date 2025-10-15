Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!

Importul de energie electrică realizat de România în perioada ianuarie – august 2025 a crescut cu 49,3%, în comparație cu perioada de timp similară a anului trecut.

Evoluția vine pe fondul reducerii producției interne cu 6,6%, în perioada amintită, dar și a creșterii cu 29,1% a exporturilor de energie electrică.

Majorări importante sunt înregistrate și în dreptul importurilor de principale resurse de energie primară, respectiv gaze naturale și petrol.

Creștere uriașă a importurilor de gaze

Potrivit datelor publicate de INS și prelucrate de Risco.ro, importurile de gaze naturale în perioada ianuarie-august 2025 au crescut cu nu mai puțin de 64,1%, în comparație cu intervalul de timp similar al anului trecut, iar producția internă a scăzut cu 1,7%.

Importurile de țiței au crescut, se asemenea, în perioada amintită, cu 19,2%, în condițiile în care producția internă a scăzut cu 7,7%.

În ceea ce privește cărbunele, producția internă s-a păstrat la un nivel relativ constant față de 2024 (99,8%), în timp ce importurile au scăzut cu 51,3%.

Doar fotovoltaicele au produs mai multă energie

Resursele totale de energie electrică au fost, pe total, în primele opt luni ale lui 2025, de 45.893,7 milioane kWh, în creștere cu 4,1% (plus 1.816,1 milioane kWh) față de 2024.

Producția internă a scăzut cu 6,6%, hidrocentralele și termocentralele fiind principala cauză a scăderii.

Producția de energie electrică din termocentrale a fost de 10.894,5 milioane kWh, în scădere cu 483,6 milioane kWh (-4,3%).

Iar producția din hidrocentrale a fost de 8.082,4 milioane kWh, în scădere cu 2.506,1 milioane kWh (-23,7%).

Și producția din centralele electrice eoliene a fost în scădere cu 338,1 milioane kWh față de perioada similară din 2024, adică minus 8,2%, ajungând la 3.764,5 milioane kWh.

De cealaltă parte, energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 3.445,5 milioane kWh, în creștere cu 894,7 milioane kWh, respectiv plus 35,1%.

Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 7.083,8 milioane kWh, în creștere cu 80 milioane kWh (+1,1%).

Exportul de energie electrică a fost de 9.353,2 milioane kWh, în creștere cu 2.108,1 milioane kWh, adică plus 29,1% față de 2024.

Reducere masivă a consumului pentru iluminatul public

Consumul final de energie electrică a fost în perioada amintită de 33.302 milioane kWh, cu 0,8% mai mic față de perioada similară a anului trecut.

Evoluția a venit în condițiile în care consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, consumul populației a crescut cu 2,5%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 5,3%.

O comparație cu consumul înregistrat în primele opt luni ale anului 2019 arată o reducere a consumului final de energie electrică în economie cu 11,74% (de la 28.388,5 milioane kWh la 25.056,3 milioane kWh), pentru iluminatul public cu 33,74% (de la 384,4 milioane kWh la 254,7 milioane kWh), în timp ce consumul populației a scăzut cu 3,4% (de la 8.272 milioane kWh la 7.991 milioane kWh).

