Un fost ministru propune un parteneriat Romgaz - Hidroelectrica. Românii ar avea ofertă comună de gaze și energie electrică la prețuri accesibile

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu (PNL) reacţionează faţă de intenţia grupului maghiar MVM de a achiziţiona E.ON Energie România.

Virgil Popescu spune că dacă preţul achiziţiei a fost supraevaluat, aşa cum reiese din informaţiile apărute în piaţă, înseamnă că MVM a dorit neapărat să achiziţioneze această companie şi se declară convins că achiziţia va fi analizată de membrii Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), de la nivelul Guvernului.

Virgil Popescu mai propune un parteneriat Romgaz -Hidroelectrica pentru a face o ofertă comună gaze - energie electrică,astfel încât ”tot mai mulţi români să poată beneficia de oferta celor 2 companii româneşti, la preţuri normale, competitive şi accesibile”.

”Observ discuţii aprinse în spaţiul public cu privire la posibila achiziţie de către compania statului ungar MVM a E-ON Energie România şi aş vrea să fac o serie de precizări importante: 1. Nu am date oficiale cu privire la preţul acestei achiziţii, dar potrivit unor surse din piata am aflat că ar fi vorba de 2 companii ale grupului E-ON, E - ON Energie (companie furnizoare de energie electrică şi gaze naturale) şi E-ON Asist Complet (companie de servicii de intervenţie şi montaj instalaţii de gaze naturale şi instalaţii electrice; 2. Dacă preţul achiziţiei a fost supraevaluat, aşa cum reiese din informaţiile apărute în piaţă, înseamnă că MVM a dorit neapărat să achiziţioneze această companie şi sunt convins că achiziţia va fi analizată de membrii Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe - CEISD, de la nivelul Guvernului, care până la urmă este cel care dă undă verde oricărei achiziţii din România”, scrie Virgil Popescu, pe Facebook.

Despre ce ar fi de făcut, fostul ministru al Energiei spune că Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, ar trebui să îşi ajusteze politica comercială (dacă nu au făcut-o încă) şi să intre puternic şi agresiv pe piaţa de furnizare pentru clienţi casnici, astfel încât românii să primească o oferta de gaze naturale mai bună decât cea care este în momentul de faţă, pe piaţa plafonată.

”În iunie 2023 când am plecat de la minister, discutam acest lucru cu Romgaz. Se poate oare asta? Cu siguranţă se poate! Avem deja un model funcţional: Hidroelectrica oferă, în prezent, energie electrică românilor la un preţ mai mic, comparat cu preţul de plafon, încă din 2022. Aşa că propun un parteneriat Romgaz -Hidroelectrica pentru a propune o ofertă comună gaze - energie electrică în aşa fel încât tot mai mulţi români să poată beneficia de oferta celor 2 companii româneşti, la preţuri normale, competitive şi accesibile”, a mai spus el.

În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora ar fi ruşii în spatele acestei achiziţii, Popescu crede că neavând toate informaţiile nu putem face decât speculaţii şi scenarii.

”Dar dacă se va face ce am propus mai sus, cu siguranţă cei care ar fi în spatele acestei tranzacţii ar pierde bani mulţi. Haideţi să fim mai deştepţi decât ei şi să-i facem să piardă bani. P.S. Să nu uit! Avem un exemplu din trecutul apropiat când o companie ungurească a rezervat întreaga capacitate de interconectare a BRUA la graniţa României cu Ungaria, a platit garanţii de zeci de milioane de euro şi la final a pierdut acei bani pentru ca nu a avut ce transporta. Dacă se vrea se poate!”, a mai scris el.

E.ON şi compania maghiară de stat MVM Group au anunţat luni că au ajuns la un acord privind vânzarea diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România. Valoarea tranzacţiei nu este precizată şi ar urma să fie finalizată în anul 2025.

”Grupul MVM achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni al E.ON Energie România, principalul furnizor de energie din România. Grupul MVM şi Grupul E.ON au semnat luni, 16 decembrie 2024, un acord privind vânzarea şi achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România. Conform acordului, Grupul MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi va prelua o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet”, au anunţat companiile într-un comunicat.

E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale şi energie electrică din ţară, deserveşte aproximativ 3,4 milioane de clienţi. E.ON Assist Complet este o companie regională specializată în servicii energetice, care oferă soluţii pentru instalarea şi întreţinerea infrastructurii.

Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în 2025, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacţiei.

