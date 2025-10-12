Enayati Medical City lansează abonamentele aniversare corporate, la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și 30 de ani de pionierat în sănătatea privată

Într-un dublu moment aniversar, Enayati Medical City lansează o ofertă specială de abonamente medicale corporate, dedicată companiilor care investesc în sănătatea echipelor lor. Campania marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al grijii față de semeni, și 30 de ani de la momentul fondator al sănătății private din România – înființarea Centrului Medical Unirea de către Dr. Wargha Enayati.

Abonamentele medicale – o investiție strategică pentru angajatori

Piața abonamentelor medicale din România a cunoscut o creștere accelerată. Peste 2,2 milioane de români beneficiază astăzi de abonamente prin angajator, iar valoarea pieței a depășit 250 de milioane de euro, potrivit estimărilor PwC și datelor din industrie. 7 din 10 companii mari includ deja abonamentele în pachetul standard de beneficii, iar în contextul actual, sănătatea devine un element esențial pentru retenția, satisfacția și performanța angajaților.

Oferta aniversară lansată de Enayati Medical City include:

1 lună gratuită la orice abonament medical corporate nou încheiat

la orice abonament medical corporate nou încheiat Webminar de cultură organizatională cu Dr. Wargha Enayati, pentru echipele de top management

cu Dr. Wargha Enayati, pentru echipele de top management Acces la un Concierge Doctor – medic dedicat pentru coordonarea parcursului medical

– medic dedicat pentru coordonarea parcursului medical Programări garantate în maximum 3 zile lucrătoare

în maximum 3 zile lucrătoare Second Opinion național și internațional, în rețea extinsă de specialiști

național și internațional, în rețea extinsă de specialiști Acces la toate serviciile Enayati Medical City și partenerii săi din țară

Viziunea din spatele campaniei

„Acest moment aniversar nu este doar despre trecut, ci despre cum putem revalida valorile esențiale în prezent: responsabilitate, grijă și implicare. Abonamentele medicale nu sunt doar un beneficiu – sunt o declarație de leadership uman.”, Dr. Wargha Enayati, Președinte Executiv, Enayati Medical City

„Companiile care investesc în sănătatea angajaților își construiesc, de fapt, un viitor sustenabil. Prin această ofertă, ne dorim să sprijinim organizațiile care înțeleg că performanța începe cu oameni sănătoși, ascultați și protejați.”, Ioana Avram, Corporate Manager, Enayati Medical City

O viziune care leagă trecutul de viitor

În plin război, Regina Maria nu a rămas la distanță. A intrat în spitale, a vorbit cu răniții, a spălat răni și a stat lângă cei aflați în suferință. Gesturile ei nu au fost simbolice – au fost reale, profunde și transformatoare.

La un secol distanță, această viziune despre ce înseamnă să ai grijă de oameni este continuată prin Enayati Medical City – primul oraș medical din România, construit în jurul unui concept de îngrijire integrată: spitale, policlinici pluridisciplinare, imagistica, recuperare, geriatrie, oncologie, paliatie, prevenție și servicii premium, reunite sub un singur acoperiș.

Enayati Medical City este un Oraș Medical cu suflet, primul ecosistem medical din România, bazat pe inovație, empatie și parteneri medicali de elită. Un complex ce ridică standardele actuale prin integrarea armonioasă a două spitale, unul operat de Grupul Memorial Healthcare și Enayati Hospital, împreună cu un centru rezidențial premium pentru seniori, Enayati Home, și 4 policlinici cu peste 100 de cabinete – Baneasa, Sisesti, Arcul de Triumf si Enescu. Enayati Medical City se bazează pe parteneri medicali de elită si pe conceptul de Concierge Doctor pentru a oferi servicii medicale de top. Situat în nordul Bucureștiului pe strada Gh. Ionescu Sisești nr. 8A, orașul medical este fondat de Dr. Wargha Enayati – fondatorul primei rețele medicale private din România și al abonamentelor medicale. Pentru detalii si programari: 021.9362.

