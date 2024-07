Primariile, infrastructura si agricultori ar putea primi saptamana viitoare fonduri

Guvernul ar putea aloca, in sedinta de saptamana viitoare, sumele pentru subventiile pe cap de animal, cele necesare proiectelor de infrastructura rurala, dar si bani pentru cheltuielile curente ale primariilor,"numai daca acestea nu au finantat deplasari in strainatate",a declarat sambata Emil Boc, potrivit NewsIn.



"In limita resuselor financiare, vom incerca sa acordam resurse primariilor care, din motive reale, nu au bani pentru functionare - salarii , utilitati -, dar dupa ce vom vedea ca acolo nu s-au dat de catre consiliul local bani pentru deplasari in strainatate ale consilierilor sau altora, iar acum se plang ca nu au resurse sa acopere salariile", a declarat premierul in exercitiu, Emil Boc, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii. El a precizat ca vor primi bani doar primariile care, din cauza crizei economice, au avut venituri scazute la bugetele locale.

In ceea ce priveste proiectele de infrastructura din mediul rural - finantate de Guvern prin Ordonanta 7/2006 - Boc a spus ca spera ca, pana saptamana viitoare, sa fie finalizate centralizarile din teritoriu, astfel incat Guvernul sa poata acorda o parte din suma necesara finantarii proiectelor.

Executivul a prelungit cu trei ani Programul prin care sunt alocate primariilor din mediul rural fonduri pentru investitii in infrastructura si a majorat suma destinata finantarii proiectelor cu un miliard de lei.

Decizia a fost luata prin OUG, in ultima sedinta pe care Guvernul Boc a avut-o inainte de a fi demis prin motiune de cenzura.

Potrivit modificarilor aduse Ordonantei 7/2006, Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se aplica pana in 2012, cu posibilitatea de prelungire.

Termenul prevazut in forma anterioara a actului normativ era anul 2009, cu posibilitatea de prelungire.

Suma totala alocata proiectelor in perioada 2006 -2012 va fi de maximum 4 miliarde de lei, a mai decis Guvernul.

Pentru perioada 2006 - 2009 au fost alocate 3 miliarde de lei.

In plus, Guvernul a prevazut ca obiectivul principal al Programului il constituie realizarea a cel putin 1.000 de baze sportive, incepand cu al doilea semestru al anului 2007.

In forma anterioara a actului normativ era prevazuta realizarea, intr-o prima etapa, a 500 de baze sportive in doi ani, incepand al doilea semestru al anului 2007.

Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor privind dezvoltarea bazelor sportive din spatiul rural, in perioada 2007-2012, va fi de maximum 525 milioane lei.

Pentru perioada 2007-2008 au fost alocate 262,5 milioane de lei.

Benficiarii fondurilor sunt autoritatile publice locale din mediul rural.

Banii sunt alocati pentru realizarea de poduri, podete, baze sportive, punti pietonale, platforme de gunoi, sisteme de alimentare cu apa potabila, canalizare, epurare si sunt repartizati autoritatilor prin Hotarari de Guvern.



