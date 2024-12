Guvernul intentioneaza sa depuna amendamente la proiectele Legii responsabilitatii fiscale

Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, Valentin Iliescu, a declarat pentru NewsIn ca Guvernul ia in calcul sa se pronunte favorabil asupra propunerilor legislative privind responsabilitatea fiscala aflate deja in circuitul parlamentar, propunand insa amendamente solicitate de FMI, informeaza NewsIn.

"In mod cert, urmeaza ca Guvernul sa depuna punctul sau de vedere la cele doua proiecte existente privind responsabilitatea fiscala. Este posibil ca Executivul sa se pronunte favorabil si sa propuna cateva amendamente.

Cele doua proiecte din Parlament- unul intiat de PSD, al doilea de PDL- nu erau 100% agreate de FMI si Banca Mondiala. Proiectele au fost trimise pentru consultari, iar FMI a emis amendamente care trebui preluate", a explicat Iliescu duminica pentru NewsIn.



Pe de alta parte, Valentin Iliescu a precizat ca, in discutiile din Birourile Permanente ale celor doua Camere, s-a stabilit de principiu ca parlamentarii sa depuna amendamente la proiectul de buget pe 2010 pana pe 4-5 ianuarie, urmand ca pe 15-16 ianuarie sa fie finalizata dezbaterea a documentului in comisiile de specialitate, iar pe 16 ianuarie acesta sa fie adoptat.

Noul Executiv al premierului Emil Boc si-a propus, in programul de guvernare, aprobarea de catre Parlament a bugetului pe 2010 pana la 16 ianuarie si adoptarea legii responsabilitatii fiscale pana in martie 2010.

Ads

Adoptarea bugetului pe 2010 reprezinta o conditie esentiala pentru acordarea urmatoarelor transe de la FMI si Comisia Europeana.

Termenele sunt prevazute la capitolul "Masuri pentru reluarea cresterii economice" din programul de guvernare, ce prevede 12 obiective.



Conducerea democrat-liberalilor a decis la 30 noiembrie ca grupurile parlamentare ale partidului sa solicite dezbaterea in procedura de urgenta a proiectului de lege privind responsabilitatea fiscala.

"S-a discutat despre proiectul Legii responsabilitatii fiscale, depus de catre Guvern la Parlament. Este un proiect care introduce rigoarea fiscala, alocarea responsabila a resurselor financiare. Avem multe exemple, in acesti ani, de iresponsabilitate fiscala.

De exemplu, in educatie nu s-au alocat bani si doar 10-20% dintre obiective au fost finalizate", a spus Gheorghe Flutur, vicepresedinte al PDL. "Vom cere procedura de urgenta pentru acest proiect", a adaugat democrat-liberalul.



Guvernul a decis ca textul Legii responsabilitatii fiscale sa fie promovat de urgenta in Legislativ prin ministrii PDL care sunt si parlamentari.



Anterior, la inceputul lunii noiembrie, PSD a depus la Parlament propriul proiect privind responsabilitatea fiscala. Biroul Permanent al Senatului a decis, la 9 noiembrie, adoptarea procedurii de urgenta pentru proiectul de lege privind responsabilitatea financiar-fiscala si solicitarea unui punct de vedere al Guvernului, in termen de trei zile, cu privire la acest proiect.



"Senatorii, membri ai Biroului Permanent s-au simtit responsabili ca, in regim de urgenta, cu contributia celorlalti factori decizionali, inclusiv Consiliul Legislativ, comisiile de specialitate si Guvernul, sa putem pasi la aprobarea acestei legi(...)", a afirmat chestorul Senatului, social-democratul, Ioan Chelaru.



Proiectul a fost depus de doi senatori PSD, Gheorghe Marcu si Marius Bota, si insusit de liderii grupurilor parlamentare PSD.

Ads