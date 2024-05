Boc vede "semne bune de investitii" de la Fiat

Premierul Emil Boc a declarat joi la Roma ca exista posibilitatea ca Fiat sa investeasca in Romania.



"Da, si exista posibilitatea unor noi investitii in Romania. Urmeaza ca decizia sa fie luata. Eu am prezentat cadrul general al investitiilor in Romania, vointa politica foarte clara a Guvernului de a continua acest plan de sustinere a investitiilor. Si cred ca sunt semne bune", a declarat Boc, la finalul unei intalniri cu reprezentantii Fiat, relateaza NewsIn



El a refuzat sa precizeze in ce va consta investitia, aceasta urmand sa fie anuntata de reprezentantii Fiat, "daca decizia va fi luata".

"Modernizarea Romaniei va consta in reusita implementarii parteneriatului public-privat si sunt convins ca, din semnalele pe care le-am primit si de la oamenii de afaceri italieni, in perioada urmatoare vom avea foarte multe investitii care se vor dezvolta in baza acestui parteneriat", a mai precizat premierul.

Potrivit lui Boc, cadrul legal pentru punerea in aplicare a parteneriatului public-privat este deja elaborat, ordinul comun al ministrului Finantelor si al conducerii ANRMAP fiind deja publicate in Monitorul Oficial.





Ads