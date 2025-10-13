Boc promite 4000 locuinte ANL in 2010

Luni, 10 Mai 2010, ora 09:03
2569 citiri
Boc promite 4000 locuinte ANL in 2010

Premierul Emil Boc a anuntat duminica seara ca programul pe care si-l asuma Guvernul va permite plata datoriilor catre firme si o serie de investitii in economia rurala, reabilitarea a 500 km drumuri judetene si construirea a 4000 locuinte ANL, potrivit NewsIn.

Emil Boc a precizat ca masurile economice asumate de Guvern vor permite platirea datoriilor catre firme de aproximativ un miliard euro, "inclusiv bani catre sectorul medical, pentru a elimina blocajele din economie in trimestrul II, poate si III".

In plus, Executivul va asigura in continuare programul de investitii in economia rurala de 1 miliard euro din fonduri europene si nationale, care vizeaza IMM-uri din mediul rural, drumuri si alte forme de infrastructura, care se va derula incepand cu 15 mai, a explicat seful Guvernului.

"Vom putea sustine un program de investitii de doua miliarde euro prin cele 24 companii de la Ministerului Economiei in lucrari in continuare si noi. Vom putea finaliza 4000 locuinte ANL in acest an, din banii de la buget, vom finaliza 500 km drumuri judetene in cadrul programului de reabilitare", a explicat Boc.

De asemenea, din cele 25.000 case prevazute in programul "10 case pentru specialisti- Renasterea satului romanesc", Guvernul va putea construi 1000 case in 2010.

In privinta infrastructurii, Boc a anuntat ca exista resurse pentru realizarea centurilor ocolitoare pentru municipiile Sibiu, Oradea, Cluj, Lugoj, Iasi, dar si a 20 km din centura Bucuresti Nord -Chitila Voluntari si reabilitarea a 400 km de drumuri nationale.

De asemenea, vor fi continuate lucrarile la autostrazile Transilvania, Timisoara-Arad, Cernavoda- Constanta, Bucuresti- Ploiesti, care se vor termina abia in 2011, a mai spus premierul.

Boc a precizat ca bugetul va permite continuarea programelor Rabla, Prima Casa, Primul Siloz, si ca Guvernul va extinde mecanismul garantiilor guvernamentale dupa acest model, pentru un program de sustinere a intreprinderilor care au castigat proiecte europene, dar nu au resursele financiare pentru cofinantare, pentru ca bancile nu dau inca imprumuturi.

Totodata, vor fi sprijinte firmele care angajeaza someri, a precizat seful Guvernului. El a subliniat ca Ministerul de Interne si Ministerul de Finante au pregatit deja un program extrem de agresiv de combatere a evaziunii fiscale, in toate domeniile, fara exceptie si fara privilegii.

Boc a subliniat ca programul Guvernului, care include pastrarea cotei unica si TVA neschimbate, alaturi de neimpozitarea profitului reinvestit reprezints un temei "pentru realizarea unei cresteri economice sanatoase".&nbsp;

#anl, #boc, #guvern, #locuinte , #stiri Emil Boc

