Boc: In februarie va fi platita o parte importanta a datoriilor catre Bechtel

Executivul a convenit cu Bechtel graficul de esalonare a datoriilor, urmand ca statul sa achite in luna februarie "o parte importanta" a datoriilor, iar diferenta in aprilie, a declarat joi premierul Emil Boc.

"Noi am avut o discutie foarte serioasa cu Bechtel, am convenit graficul de esalonare a platii datoriilor. In luna februarie se va plati o parte importanta a datoriilor, in luna aprilie restul. Nu stiu ce decizie vor lua ei pe plan intern, intentia evidenta a Guvernului este sa continue Autostrada Transilvania", a declarat Boc intr-un interviu pentru RFI.

Seful Executivului a adaugat ca actuala guvernare a preluat anul trecut "datorii uriase" catre compania Bechtel, care au fost achitate, iar cheltuielile de executie a celor 42 de kilometri de autostrada inaugurati la finele lui 2009 au fost achitate "aproape la zi".

"Ne-au mai ramas niste bani pe care-i platim in februarie si in aprilie incheiem toate datoriile, stabilim modalitatea de lucru pentru anul acesta in functie de ce este proiectat si ce se poate lucra in teren si partea care ramane in continuare este sa se lucreze la proiectare", a mai spus Boc.

Executivul vrea ca in perioada urmatoare sa fie realizat tronsonul dintre Campia Turzii si Turda, sa fie deschis tronsonul de la Targu Mures la Campia Turzii si sa fie realizata o parte a autostrazii la Suplacu de Barcau, in judetul Bihor, a precizat el.

"Necazul este ca, pe celelalte tronsoane, proiectarea nici nu este facuta si mai trebuie sa se lucreze. De exemplu, tronsonul de la Gilau la granita nu exista nici macar ca proiectare. Deci maine daca am avea banii, nu s-ar putea lucra pe tronsonul respectiv", a adaugat prim-ministrul.

Datoriile statului catre Bechtel ar putea duce la concedierea celor aproximativ 2.000 de angajati pe care ii are compania americana in Romania. Potrivit Cartel Alfa, conducerea companiei a emis deja o notificare privind inceperea procedurilor de concediere colectiva.

Masura este cauzata de datoriile de aproape 160 de milioane de euro pe care CNADNR trebuie sa le achite constructorului. Compania americana a transmis miercuri un comunicat potrivit caruia, "exista obligatii financiare importante catre proiectul Autostrada Transilvania, care nu au fost onorate".

Totodata, reclama Bechtel, CNADNR nu a putut oferi "informatii despre fondurile disponibile in 2010 pentru plata lucrarilor ce vor fi executate in acest an".

